Brasileiros estão entre as centenas de imigrantes que se entregaram na fronteira

Cinco grupos distintos de imigrantes se renderam à Patrulha de Fronteira (CBP)

As autoridades classificaram em 5 grupos distintos os imigrantes que se renderam aos agentes da Patrulha de Fronteira (CBP), nas proximidades de Sasabe (AZ). Os dados foram recolhidos durante o período de 5 horas, na noite de sábado (16). O grupo maior totalizou 129 imigrantes indocumentados naturais do México, Guatemala, El Salvador, Honduras e Nicarágua, todos com idade entre 6 meses e 56 anos.

Em outubro deste ano, o Setor de Tucson deteve 6.352 imigrantes, sendo que, deste total, 2.968 estavam em grupos familiares ou eram crianças desacompanhadas que se renderam aos agentes do CBP. Os grupos detidos recentemente nas proximidades de Sasabe mostram a tendência atual que é usada pelos imigrantes, ou seja, eles deixaram de entrar nos EUA pela região oeste de Lukeville (AZ) e agora se rendem na área de Sasabe.

As autoridades alertam que contrabandistas de pessoas (coiotes) costumam usar grupos familiares como cobertura para outras atividades ilícitas, por exemplo, o tráfico de drogas.

Nos outros 4 grupos, os patrulheiros do CBP relataram que foram encontrados imigrantes de outras nacionalidades, incluindo o Brasil. O comunicado não especificou quantos de cada país, nem os nomes dos detidos. Todos eles foram levados para um centro de detenção e esperam para serem autuados. A grande maioria desses estrangeiros detidos pede asilo nos EUA.