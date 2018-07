Brasileiros estão entre os 117 imigrantes presos em operação do ICE

A operação durou um mês e resultou na detenção de estrangeiros indocumentados que estavam escondidos em três casas

Agentes especiais do Departamento de Imigração (ICE), Departamento de Investigações e Segurança Interna (HSI) e da Patrulha da Fronteira (CBP) prenderam 18 traficantes de pessoas (coiotes) e apreenderam dinheiro, veículos e mais 454 quilos de maconha. A operação ocorreu em junho em um esforço conjunto, informou o ICE.

Os agentes especiais do HSI, CBP e da Força Tarefa de Segurança e Cumprimento das Leis (BEST) trabalharam em conjunto para identificar, localizar e prender os coiotes que atuavam na região sul do Novo México e na área metropolitana de El Paso (TX). Entre os traficantes de seres humanos detidos, foram identificados:

. Elias Serrano, de 42 anos, com condenações prévias por perseguição com agravantes, sequestro, posse de arma mortal e porte de maconha com intenção de distribuir; e

. Jesus Briseno, de 25 anos, com condenações anteriores por fuga da prisão, porte ilegal de maconha, agressão a membros da família causando ferimentos e dirigir embriagado.

Além disso, os agentes prenderam 117 estrangeiros ilegais, que incluíam os seguintes criminosos estrangeiros:

. Um guatemalteco de 34 anos com um mandado de prisão na Flórida por dirigir intoxicado e reentrar ilegalmente nos EUA após a deportação;

. Um mexicano de 30 anos, ligado a um cartel de drogas mexicano, foi preso por fraude e uso fraudulento de vistos; e

. Um mexicano de 32 anos com condenações por abuso infantil e dirigir embriagado foi preso por reentrar ilegalmente nos EUA após a deportação.

A operação durou um mês e resultou na detenção de estrangeiros indocumentados que estavam escondidos em três casas. Eles são naturais dos seguintes países: México (93), Guatemala (12), Honduras (6), Brasil (3), El Salvador (2) e Peru (1 ). O material apreendido inclui: 9 veículos, 3 carrocerias de caminhões e US$ 20 mil em moeda norte-americana e mexicana.

“Nós continuamos firmes em nosso compromisso de combater vigorosamente os membros de redes criminosas transnacionais que exploram e põem em perigo as pessoas que eles contrabandeiam para o nosso país”, disse Jack P. Staton, agente especial encarregado do HSI em El Paso (TX). “Esses contrabandistas são movidos pela ganância e crueldade. O HSI continuará a trabalhar com nossos parceiros no cumprimento das leis, como a Patrulha de Fronteira, para manter a integridade das nossas fronteiras e leis de imigração”.

“Este é um grande exemplo de dedicação e cooperação entre as autoridades de segurança com o objetivo de manter a segurança em nossas fronteiras, proteger nossas comunidades e a nação”, disse o vice-patrulheiro chefe, Chris T. Clem, do setor da CBP em El Paso (TX).