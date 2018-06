Brasileiros estão entre os 53 imigrantes encontrados em caminhão

Conforme o agente especial Robert Cardenas, 53 pessoas foram capturadas, além do motorista do veículo

Na noite de terça-feira (12), a descoberta de 54 imigrantes indocumentados escondidos no interior da carroceria de um caminhão estacionado numa viela transformou a vizinhança tranquila, em North Side, numa cena de caos, em San Antônio (TX). Várias pessoas tentaram fugir dos patrulheiros, pulando cercas e subindo no telhado de casas, algumas delas sofrendo fraturas. Viaturas cercaram a vizinhança. Os agentes iluminaram com lanternas os quintais escuros das casas e helicópteros sobrevoaram a área durante várias horas.

O incidente revela que o tráfico humano continua a ser um negócio altamente disseminado e organizado enquanto o Presidente Donald Trump e a administração atual tentam fechar a fronteira. A descoberta de homens, mulheres e crianças indocumentados e naturais do México, Guatemala, El Salvador e Brasil aconteceu quase 1 ano depois que 10 imigrantes morreram e muitos outros ficaram feridos. Na ocasião, eles foram postos no interior de uma carroceria sem refrigeração que foi abandonado no estacionamento de uma filial do Walmart na região de South Side, na mesma cidade.

Ao todo, 54 pessoas foram detidas no caso de terça-feira (12), informaram as autoridades federais durante coletiva de imprensa, na quarta-feira (13). O documento preenchido pelo agente especial Robert Cardenas detalhou que 53 pessoas foram capturadas, além do motorista do veículo. Seis pessoas hospitalizadas devido a ferimentos, sendo que 4 delas foram liberadas na quarta-feira (13).

As autoridades federais identificaram o motorista do caminhão como Gerardo Javier Carreon, de 36 anos, de Laredo (TX). Ele, cidadão americano, será acusado no tribunal federal de tráfico humano, adiantou a agente especial de investigações do Departamento de Segurança Nacional (DHS), Shane Folden. Gerardo permanece detido e pode ser condenado a até 10 anos de prisão, caso seja considerado culpado.

Júlia, uma enfermeira, disse que algumas das pessoas que fugiram sofreram fraturas nos membros quando caíram dos telhados das casas ou pularam as cercas de madeira. Ela relatou que um homem quebrou ambas as pernas, então, ela o manteve isolado e deu-lhe água e analgésico.

O indivíduo mais jovem entre os 53 detidos tem 16 anos de idade.

Em San Antônio (TX), um indivíduo que tomou conhecimento da prisão dos 53 imigrantes indocumentados descobertos no interior de um caminhão, na noite de terça-feira (12), percebeu que as autoridades forneceram água aos estrangeiros. Entretanto, ele também notou que nenhum alimento foi distribuído, então, ele decidiu colaborar e entrega-los pizza.

“Algumas pessoas estão pensando que foi o dinheiro dos contribuintes que comprou essas pizzas para os imigrantes; o que não é o caso. Foi o meu próprio dinheiro. Eu não quero nada de volta. Eu já concedi algumas entrevistas, mas somente quero que todos saibam que se tratam de seres humanos; eles não são simplesmente imigrantes. Isso não tem a ver com cor ou raça”, disse Armando Colunga.

Armando disse que comprou as pizzas com o próprio dinheiro, assim que saiu do trabalho. Ele acrescentou que gostaria de agradecer às autoridades de segurança por permiti-lo entregar as pizzas ao grupo.

Os imigrantes foram descobertos no interior da carroceria de um caminhão numa viela atrás do conjunto de prédios residenciais Greenbrier Apartments, que fica localizado do outro lado rodovia do Aeroporto Internacional de San Antônio. As autoridades informaram que foram encontradas 53 pessoas no interior do veículo. Cinco pessoas foram levadas ao hospital por ferimentos sofridos quando tentavam fugir do caminhão, detalhou o chefe do Departamento do Corpo de Bombeiros de San Antônio, Charles Hood.

Shane Folden, agente especial do setor de investigações do Departamento de Segurança Nacional (DHS), disse que 4 dos imigrantes foram transportados ao hospital e liberados, enquanto 1 permanece internado. Os imigrantes são naturais do México, Guatemala, El Salvador e Brasil. O motorista foi identificado como Gerardo Carreron, de 36 anos, morador em Laredo (TX). Ele será acusado de tráfico de seres humanos.