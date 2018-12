Brasileiros fazem campanha para conterrâneo na luta contra o câncer

Em janeiro desse ano, Milton José Guimarães foi diagnosticado novamente com a doença, dessa vez de forma mais agressiva

Há 6 anos, Milton José Guimaraes, morador em New Jersey, foi diagnosticado e operado, com sucesso, de um câncer no intestino. Mas, em janeiro desse ano, ele voltou a passar mal e exames posteriores revelaram que a doença havia retornado e, dessa vez, de forma mais agressiva. Em virtude disso, a esposa dele, Cleane Alves dos Santos, iniciou no website GoFundMe.com a campanha beneficente: https://www.gofundme.com/saude-meu-esposo-teve-cancer; cujo o objetivo é angariar US$ 5 mil. Até a tarde de sexta-feira (30), haviam sido arrecadados US$ 590.

“É muito difícil estar aqui pedindo, não por orgulho, mas por necessidade. É a única alternativa, pois a gente trabalha a vida inteira, tudo anda bem na sua vida financeira, a família aí, de repente, vem uma doença maligna e destrói tudo o seu mundo e cai como

um castelo de areia. O meu marido teve câncer há 6 anos, mas aí, graças a Deus, (ele) fez a cirurgia e estava curado para os médicos, Mas, em janeiro de 2018, ele começou a passar mal e foi fazer os exames todos, graças (porque) ele tinha seguro médico, pois tudo é muito caro. O câncer voltou mais agressivo, câncer de intestino, foi muito difícil porque a cirurgia não foi um sucesso, pois afetou o rins ele fez outra cirurgia nos rins. Aí, era para ele ficar no máximo 2 meses parado, mas já está (há) 5 meses sem trabalhar. O seguro médico acabou e os exames e a bolsa que ele usa são muito caras, portanto, eu não sei o que fazer mais. (Eu) vivo de doações de comida e roupas, mas agora está muito difícil (porque) tive que sair do meu trabalho fixo e agora vivo de part-time. Eu não consigo pagar as contas, está tudo atrasado e corro o risco de perder a minha casa. Eu não tenho dinheiro para nada, tenho 2 filhos, de 3 e 5 anos, choro lágrimas de sangue porque não consigo fazer mais, portanto, peço pelo amor de Deus me ajudem. Caso queiram vim à minha casa para confirmar se a história é real; minha casa está de portas abertas. Atenciosamente, Cleane Alves dos Santos”, postou ela no GoFundMe.com.

. Jantar beneficente:

No dia 12 de dezembro, quarta-feira, às 7:00 pm, será realizado no restaurante Casa Nova Grill, na 264 Ferry St., no bairro do Ironbound, em Newark, um jantar beneficente em prol de Milton José Guimarães. Os interessados em adquirir os ingressos, que custam US$ 20, podem contatar Adriana Carvalho através do tel.: (973) 558-6897. Além disso, também podem ser feitas doações através da conta bancária nº 381053188371, no Bank of America, em nome de Cleane Alves dos Santos.

“Contamos com a presença de todos e agradecemos em nome do Cristo Jesus; aquele que nos ensinou que ‘fora da caridade não há salvação”, disse Santos no convite.