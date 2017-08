Brasileiros fazem campanha para jovem morta em acidente de jest-ski

Isabelle Araújo Rocha Silva foi atingida pelo jet ski pilotado por Douglas de Matos

Na noite de domingo (13), um acidente trágico tirou a vida de Isabelle Araújo Rocha Silva, de 16 anos, filha do casal João Batista e Cláudia Santos, naturais de Brasília (DF). A família reside em Lowell (MA) e a jovem era estudante da Lowell High School e frequentava a igreja Ministério Tocando Vidas. Eles imigraram aos Estados Unidos há aproximadamente 2 anos.

.Campanha beneficente:

A morte prematura e trágica de Isabelle abalou a comunidade local. Na segunda-feira (14), a internauta Tatiana Sales, também de Lowell (MA), criou no website GoFundMe.com a campanha beneficente: https://www.gofundme.com/isabellesilva, cujo objetivo é angariar US$ 25 mil. Até a tarde de sexta-feira (18), haviam sido arrecadados US$ 15.440. As doações serão utilizadas para as despesas com velório e sepultamento da jovem.

. Entenda o caso:

Na segunda-feira (14), Douglas de Matos, de 32 anos, morador em Lowell (MA), foi preso sob a fiança de US$ 7.500 e acusado de pilotar alcoolizado um jet ski, na noite de domingo (13), que chocou-se contra a traseira de outra embarcação. A colisão jogou na água Isabelle Silva, de 16 anos, que estava no outro barco e foi encontrada morta nas águas do rio Merrimack, em Chelmsford (MA). As informações são do jornal Lowell Sun.

As autoridades detalharam que Douglas pilotava o seu próprio jet ski às 10 horas da noite quando chocou-se na traseira de outra embarcação, na qual a adolescente estava a bordo em companhia do namorado. Ambos os pilotos conseguiram sair da água, mas Silva, que estaria usando um colete salva-vidas, inicialmente não foi encontrada.

Várias equipes de resgate chegaram ao local, próximo à rampa de barcos na Wotton Street, e iniciaram buscas extensas desde a noite de domingo até a manhã de segunda-feira. Pouco depois das 10 da manhã de segunda-feira (14), a polícia informou que haviam encontrado o que acreditavam ser o corpo de Isabelle.

. Amigos elogiam:

Ainda no GoFundMe.com, Isabelle foi elogiada pelos amigos por ser boa aluna e amiga. “Ela era uma grande aluna, dedicada, amiga, uma filha muito boa e bastante querida pelos amigos”, diz a mensagem postada em português na página da campanha.

O incidente marcou a segunda morte provocada pela colisão de embarcações no rio Merrimack neste verão. Em 4 de julho, Juan Arroyo Ortiz, de 39 anos, morador em Lawrence (MA), morreu próximo a Rynne Beach, também em Lowell.

. Brasileiro é acusado:

Douglas sofreu ferimentos leves e foi levado ao Lowell General Hospital. Na tarde de segunda-feira, ele foi oficialmente acusado ainda na cama do hospital de operar intoxicado uma embarcação, negligência na operação de uma embarcação, operar um jet ski à noite, operar uma embarcação não registrada, operar uma embarcação à noite sem luzes de navegação e operar um jet ski próximo demais de outra embarcação.

As acusações foram lidas depois que o tenente da Polícia do Meio Ambiente de Massachusetts, Robert Akin, encontrou-se com Matos no Lowell General Hospital, aproximadamente às 12:30 am. No relatório sobre o encontro, Akin detalhou que ao entrar no quarto de hospital do brasileiro, ele imediatamente sentiu um cheiro forte de álcool.