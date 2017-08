Brasileiros fazem campanha para traslado de jovem morto na fronteira

Maycon Douglas de Andrade Fernandes tentava entrar clandestinamente nos EUA

A morte súbita de Maycon Douglas de Andrade Fernandes, de 24 anos, natural de Goiabeira/Conselheiro Pena (MG), no domingo (13), chocou seus familiares e amigos. Ele tentava cruzar clandestinamente a fronteira entre os EUA e México quando passou mal e faleceu. As autoridades americanas, que realizaram a necropsia, ainda não divulgaram a causa da morte. Segundo um companheiro que também fazia a perigosa travessia, Maycon vomitou três vezes e morreu nos arredores da cidade de McAllen (TX). Somente em 2017, ele é o 4º brasileiro que perde a vida tentando entrar ilegalmente nos EUA.

A última vez que Fernandes se comunicou com a família foi no domingo. Ele saiu do Brasil no domingo (6) e já no dia seguinte chegou ao balneário de Cancun. O jovem planejava se encontrar com alguns parentes que vivem na área de Allston e Brighton (MA). Apesar de ser casado, Maycon não tinha filhos e deixou a esposa, mãe e irmão, moradores no Espírito Santo, além dos familiares nos EUA. A família aguarda o traslado do corpo para sepultamento e o resultado da autopsia, que determinará a causa da morte.

. Travessia perigosa:

Nos últimos anos, tornou-se cada vez mais perigosa a entrada clandestina nos EUA através da fronteira mexicana. O aumento da segurança na região fez com que os “coiotes” (traficantes de pessoas) busquem rotas cada vez mais isoladas e inóspitas. Outro fator de risco é a ação dos cartéis do tráfico de drogas que também utilizam essas rotas, expondo os imigrantes à possibilidade de sequestro, extorsão e roubo seguido de morte (latrocínio). Além disso, o risco de desidratação, insolação, hipotermia e ataques por animais peçonhentos são perigos constantes.

. Campanha beneficente:

A entidade Paz Divina Repatriação Funerária (PADREF), com sede em Inhumas (GO), que se dedica ao traslado dos corpos de brasileiros que morrem no exterior lançou a campanha beneficente: https://padref.com/vaquinhas/maycon-douglas-de-andrade-fernandes/, cujo o objetivo é angariar US$ 12 mil para que Maycon Douglas de Andrade Fernandes seja velado e sepultado em Minas Gerais. Até a tarde de quinta-feira (17) haviam sido arrecadados US$ 2.595.

“O sonho americano foi interrompido assim como sua vida. E agora, a PADREF (Paz Divina Repatriação Funerária) organiza esta ação solidária para ajudar a família do mineiro, que era da região de Goiabeira/Conselheiro Pena (MG), a fazer o seu traslado do Texas para o Brasil e, assim, dar-lhe um enterro digno. Com a sua doação, conseguiremos providenciar todas as documentações necessárias e transportar o corpo de Maycon para Minas Gerais, onde estão seus familiares e amigos. Ele era uma pessoa muito querida por todos e tinha deixado o irmão e a mãe (que hoje moram no Espírito Santo) para tentar a vida nos Estados Unidos, em busca do sonho americano, mas sua vida foi interrompida. Agora, o seu corpo precisa ser trasladado para a sua cidade natal (em MG) e a PADREF que entende de todo o processo funerário e é respaldada pelos 92 anos de tradição da organização que a fundamenta (localizada em Inhumas – GO), fará o traslado. Com a sua doação, Maycon terá um enterro digno junto aos seus familiares e amigos! Todos nós agradecemos ao seu gesto de solidariedade!” Diz a mensagem postada no website da entidade.