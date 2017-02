Brasileiros fazem chá beneficente para jovem com leucemia

Em três meses, Jefferson Silva, de 19 anos, residente em Lowell (MA), se submeteu a duas tentativas de transplante de medula óssea

No sábado (25), às 3:00 pm, brasileiros em Beverly (MA), realizarão um chá beneficente de ajuda a Jefferson Silva, de 19 anos, morador em Lowell (MA), que luta contra a leucemia. Os ingressos custam US$ 10 e são aceitas doações de leite, suco, bolos e pães. O evento terá lugar na 2 Dane St., em Beverly (MA).

No período de 3 meses, Jefferson já se submeteu à duas transfusões de medula óssea. O primeiro procedimento ocorreu em novembro do ano passado, com doador brasileiro, e o segundo em janeiro de 2017, com o uso de cordão umbilical, o qual também não surtiu resultado. O jovem permanece internado no Children Hospital & Dana Farbe Boston e não tem previsão de alta.

. Entenda o caso:

Após sentir dores de cabeça constantes, Jefferson Silva, de 19 anos, natural de Cuiabá (MT), morador em Lowell (MA), foi diagnosticado com leucemia. O jovem é o filho mais velho de Rosângela Madureira, e imigrou para os EUA pouco antes de completar dois anos. Ele vive com a mãe e mais 3 irmãos. As informações são do jornal Brazilian Times.

“Soubemos do diagnóstico do Jefferson no dia 6 de julho. É muito doloroso e difícil, mas eu tenho fé que vamos superar essa doença”, disse Rosângela, acrescentando que, desde o diagnóstico do filho, ela já perdeu 20 libras de peso.

Ainda segundo Rosângela, o filho gosta de jogar basquetebol, videogames e ler, entretanto, sua grande paixão são as artes dramáticas, especialmente, o teatro. “Ele já participou de peças teatrais na igreja e sonha em cursar faculdade”, relatou.

“Ele ficou chocado ao ouvir do médico que, devido ao tratamento com quimioterapia, terá 60% de possibilidade de não poder ser pai, mas não perde a esperança em Deus de que tudo isso vai passar”, concluiu.

