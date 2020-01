Brasileiros já podem cursar universidade em português e sem burocracia nos EUA

A Uninter se consolida em território norte-americano com diversos polos e oferta de mais de 100 cursos de graduação e pós

Os brasileiros que moram nos EUA e sempre sonharam em concluir uma graduação universitária ou complementar a sua formação podem agora se realizar profissionalmente. O Centro Universitário Internacional Uninter é um dos maiores do Brasil e se consolida em território norte-americano com polos de apoio presencial localizados em Boston (MA), Newark (NJ), Miami, Orlando, Fort Lauderdale (FL) e Salt Lake City (UT). Em breve, novas unidades também estão previstas em Houston/Atlanta, Washington/DC, e Nova York (NY).

“Nós trabalhamos com a modalidade de ensino à distância, portanto, os estudantes não precisam parar de trabalhar para estudar, eles podem montar os seus próprios horários e encaixar as matérias em sua rotina”, explica Raul Picler, diretor de internacionalização da Uninter.

A instituição pensou em tudo para facilitar a vida dos alunos, o vestibular é on-line e supervisionado, pode ser feito de casa; os materiais e o suporte são em português; acesso gratuito e on-line a todos os livros do curso, além da praticidade de uma assinatura opcional de livros físicos com entrega na residência.

“Além de economizar estudando no exterior, essa é uma oportunidade para o brasileiro conseguir melhores vagas e condições de emprego, já que a equivalência do diploma nos Estados Unidos é rápida e fácil”, explica Fabiano Ozique dos Santos, gerente de Negócios Internacionais da Uninter.

O centro universitário oferece mais de 100 cursos de graduação e pós-graduação a distância, em áreas como Engenharia, Educação, Comunicação, Marketing e Saúde, e com mensalidades a partir de US$ 99.

Com a maior parte dos cursos avaliados com notas máximas no Ministério da Educação (MEC), a Uninter conquistou recentemente o IGC 4 (índice geral de cursos). Medido numa escala que vai de 1 a 5, é o maior indicador entre os grandes grupos educacionais do Brasil. Além de ter nota 5 (máxima) em seu programa de educação a distância. Isto confere aos alunos a certeza da melhor formação, e um diploma forte e reconhecido no mercado.

As inscrições estão abertas. Os interessados precisam apresentar apenas um comprovante de endereço, de conclusão do ensino médio e um documento pessoal de identidade. Mais informações podem ser obtidas por meio do site uninteramericas.com ou pelo telefone: (833) 605-1255.

Atualmente, os polos em funcionamento são: 2295 S Hiawassee Rd — Unit 104, Orlando (FL) 32835, Contato: [email protected]; 100 SE 3rd Ave 10th floor — Unit 1000, Fort Lauderdale (FL) 33394, Contato: [email protected]; 999 Brickell Ave – Unit 410, Miami (FL) 33131, Contato: [email protected]; 220 East 3900 South, Salt Lake City (UT) 84107, Contato: [email protected]; 29 Crafts St. – 4th floor – Unit 420, Newton (MA) 02458, Contato: [email protected] e 199 Wilson Ave – Unit B, Newark (NJ) 07105, Contato: [email protected].