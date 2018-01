Brasileiros lamentam a morte de Sérgio Bosi

O jornalista e músico perdeu a luta contra o câncer em Nova York

Na sexta-feira (19), faleceu vítima de câncer, em Nova York, o jornalista, compositor e empresário Sérgio Bosi, um dos fundadores do jornal “Brazilian Sun”, em Miami (FL). A publicação circulou na região sul da Flórida entre o final da década de 90 e início da primeira década de 2000. Ele era muito popular na comunidade brasileira da região metropolitana de Miami e sua morte abalou amigos e admiradores.

Sérgio imigrou para os Estados Unidos ainda na infância, entretanto, não perdeu os laços com o Brasil, vivendo os últimos anos no balneário de Araruama, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro. Na manhã de sábado (27), às 10:00 am, será realizada a Missa de 7º Dia em homenagem a Bosi. A cerimônia religiosa acontecerá na St. Lawrence Catholic Church, na 2200 NE 191st Street, North Miami Beach (FL). Após o evento, está sendo programado um encontro em um dos locais prediletos do jornalista, o Monty’s Raw Bar, na 2550 S. Bayshore Drive, em Coconut Grove (FL).

Também em homenagem a Sérgio, o amigo e parceiro Dalton Andrade Sá postou no YouTube mais de 40 composições e algumas fotografias. “Esta semana tivemos uma perda imensurável. O nosso amigo e parceiro musical nos deixou. Sérgio Bosi (Produtor, compositor, cantor, escritor, poeta, jornalista, pai, avô e grande amigo). Aqui temos uma das nossas +/- 40 composições. Parceria nas fotos. Pedro Lazaro, Chico Moura, Hélio Neto, Dalton Fonseca, Neuza Martinez, Sidney, Mamushka Salazar, Ana Valente, fotografo desconhecido! Fica em Paz Bosi”, postou Sá.

Os vídeos podem ser assistidos através do link: https://www.youtube.com/watch?v=mbQSjVZn5rc&t=19s