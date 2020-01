Brasileiros morrem em capotamento de carro e deixam 4 filhos

Eduardo Hernandes Pereira Rodrigues, de 41 anos, e Danielle Bileski de Mello Pimental, de 37 anos, retornavam de um passeio com a família em Western Austrália

Na tarde de domingo (12), um capotamento ocorrido na rodovia Forrest Highway, na cidade de Binningup, ao norte de Bunbury e 200 km de Perth, Austrália, resultou na morte do casal Eduardo Hernandes Pereira Rodrigues, de 41 anos, e Danielle Bileski de Mello Pimental, de 37 anos. Os pais dela, que viajaram do Brasil para visitar a família, sofreram ferimentos e foram levados ao hospital local. As informações são do canal de TV ABC News Austrália.

A polícia informou que Eduardo e Danielle eram cidadãos australianos naturalizados. Os 3 filhos do casal, de 2 meses (Rafael), 3 (Anthony) e 6 anos (André), que também estavam no interior do veículo, foram levados de helicóptero ao Perth’s Children Hospital, onde estão em condições estáveis e não sofrem risco de morte. Os avós, sexagenários, estão em condições críticas, mas estáveis.

O casal também possui um filho de 15 anos que não estava no carro no momento do acidente. As autoridades de Western Austrália confirmaram que Eduardo dirigia o Nissan Pathfinder, de cor cinza, na sentido norte da Forrest Highway quando o veículo capotou.

A família retornava para casa em Banksia Grove, um subúrbio de Perth. O cônsul do Brasil em Western Austrália (WA), Henry Steingiesser, informou que o trágico acidente abalou a comunidade brasileira e que estava ajudando as crianças e os avós feridos.

“Os amigos próximos da família estão ajudando os avós, que não falam muito o inglês”, relatou Henry. “A comunidade aqui é bastante organizada; pedindo doações”.

Ele acrescentou que amigos próximos estão com os filhos do casal e que está trabalhando com o Departamento de Comércio & Assuntos Estrangeiros e o Consulado do Brasil em Camberra para ajudar os familiares das vítimas no Brasil e Austrália.

. Campanha beneficente:

Na segunda-feira (13), Fernanda Nakamura Garibotti e Karine Faria iniciaram no site GoFundMe.com a campanha beneficente: https://www.gofundme.com/f/3brasileirinhosOrfaosEmPerthAustralia; cujo objetivo é angariar US$ 140 mil para as despesas hospitalares, velório e sepultamento dos brasileiros. Até à tarde de quarta-feira (15), haviam sido arrecadados US$ US$ 65 mil. Na página da campanha, Fernanda detalhou que a família retornaram de um passeio a Margaret River, quando ocorreu o acidente.

“Nós, amigos, toda a comunidade brasileira, família e parentes estamos muito agradecidos com a sua ajuda”, postou Garibotti no GoFundMe.com. Ela acrescentou que o dinheiro será usado para trazer familiares do Brasil que cuidarão das crianças e as despesas com os funerais.

“Agora passadas quase 48h após o acidente, (nós) estamos começando a ter um pouco mais de noção que os gastos serão muito além do que imaginávamos previamente. Todas as despesas e contas que irão chegar precisarão ser cobertas e a família não tem como quitar e arcar com os futuros gastos de necessidade básica dos 4 meninos. Felizmente, a campanha está com grande visibilidade e aumentar a meta só vai aumentar a esperança de um futuro menos dolorido para as crianças. Os 5 sobreviventes estão fora de risco de vida, mas existe toda uma nova história pela frente que terá que ser detalhadamente cuidada para os pequeninos terem uma vida mais alegre e sabendo o quão foram amados por tantas almas especiais. Muito obrigado”, diz a postagem publicada no GoFundMe.com na terça-feira (14).

Ainda na segunda-feira (13), investigadores estiveram no local do acidente. Eles pediram à qualquer pessoa que tenha testemunhado o acidente o comportamento do motorista do veículo antes do capotamento que contate a polícia de WA.