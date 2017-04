Brasileiros pegam 4 anos de prisão por fraude em cartões de crédito

José Pinto de Oliveira Filho, de 50 anos, e Glênnio Gomes de Andrade, de 28 anos, compraram mercadorias com cartões falsos no interior dos EUA

Os brasileiros José Pinto de Oliveira Filho, de 50 anos, e Glênnio Gomes de Andrade, de 28 anos, voaram do Brasil aos EUA com vistos de turista, desceram em Miami (FL) e cruzaram o país comprando aparelhos eletrônicos. A maior parte dos produtos adquiridos era câmeras GoPro em pequenas lojas locais; usando cartões de créditos falsos para comprarem as mercadorias, alugar carros e bilhetes aéreos. Eles passaram por Indiana e Michigan, então, até Idaho e depois Colorado. Depois de circularem pela área metropolitana de Denver, Filho e Andrade seguiram para o Vail Valley em outubro de 2016. Eles pararam em Vail para comoprar mais produtos e seguiram na direção oeste.

Os brasileiros chegaram até Avon, quando a polícia os prendeu do lado de foram de uma loja de artigos esportivos. Eles haviam estacionado o carro alugado e seguiam para a loja quando foram detidos. Além do maço de cartões de crédito falsificados e documentos de identificação falsos, os investigadores descobriram que o carro estava lotado de roupas e eletrônicos, todos comprados com esses cartões. O veículo também tinha sido alugado com um dos cartões falsos.

Entre a mercadoria apreendida estavam 11 câmeras GoPro, fones de ouvido Bose e Beats, vários aparelhos de TV Apple e inúmeros aparelhos GPS.

Ambos assumiram a culpa decorrente de várias acusações judiciais e foram sentenciados a 4 anos de reclusão cada. Para encarcera-los, os tribunais locais tiveram que contratar intérpretes de português para falar com eles. As autoridades federais em Las Vegas acusaram 18 outros brasileiros pelo mesmo tipo de crime, informou o Promotor Público Distrital Interino Joe Kirwan.

“Esses dois não estão incluídos nos outros casos, mas possuem conhecidos”, disse Kirwan.

A Promotora Distrital Interina Courtney Gilbert detalhou que Filho e Andrade fazem parte de uma quadrilha grande. “Isso é parte de um cenário maior. Eles parecem ter recursos financeiros significativos”, comentou.

Eles também compraram em lojas na região de Aspen e Front Range, acrescentou ela.

Vários órgãos de segurança ao longo de Front Range, incluindo Littleton, Arvada e Aurora, informaram que dois suspeitos, ambos brasileiros, estavam usando cartões de créditos falsos para efetuarem compras grandes, detalhou Gilbert.

Eles terão outra audiência em agosto de 2017 para reconsiderar as sentenças. O Juiz da Corte Distrital Russell Granger disse que perdoa uma sentença 1 vez ao ano. O magistrado acrescentou que ele não concede o perdão simplesmente porque o condenado simplesmente não gosta de estar na prisão.

“Esse 3 tipo de roubo de identidade é assunto sério nesse país”, disse Granger.

Filho já serviu 191 dias na prisão e ressarciu todo o dinheiro e retornou todas as mercadorias às lojas.