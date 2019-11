Brasileiros pegam 8 anos de prisão por operar bordéis em Londres

A quadrilha operava vários bordéis em Londres e tinha segurança armada supervisionando o esquema

Uma quadrilha de crime organizado que ganhou milhões de libras com a operação de bordéis ilegais em Londres, Inglaterra, foi condenada a 8 anos de prisão. O julgamento resultou de uma investigação especial realizada pelo comando central especializado em crimes da Polícia Metropolitana. A quadrilha operava vários bordéis em Londres e tinha segurança armada supervisionando o esquema. As informações são do Journal.ie.

Inicialmente, o réu Renato Dimitrov Sacchi, de 43 anos, negou as acusações, mas depois se declarou culpado de administrar prostituição visando lucro, fornecimento de drogas Classe A, posse de uma arma proibida e posse ilegal de propriedade. O brasileiro foi condenado a 8 anos e 11 meses de prisão.

A réu Flávia Xavier Sacchi, de 23 anos, também se declarou culpada no final do julgamento. Ela foi acusada pelos mesmos crimes cometidos por Renato e condenada a 8 anos e 7 meses de prisão.

Já Raul Sacchi, de 49 anos, foi condenado por administrar prostituição visando lucro, fornecimento de drogas Classe A e sentenciado a 9 anos e 6 meses de prisão.

Os detetives que trabalham na investigação identificaram os 3 brasileiros como os pivôs na quadrilha do crime organizado. A Polícia Metropolitana de Londres relatou que “eles desfrutavam de estilos de vida luxuosos, gastavam os lucros obtidos com a exploração de profissionais do sexo em férias de luxo, veículos e joias”.

Várias outras pessoas envolvidas no esquema também se declaram culpadas de crimes e foram condenadas durante o julgamento. Também foram presos Maria Carvalho, de 43 anos, Keagan Boyd, de 34 anos, Tony Simão, de 42 anos, Henim Almeida, de 25 anos, e Anna Paula De Almeida Prudente, de 21 anos.

“Para proteger rede criminosa, o grupo montava a segurança com uma variedade de armas, incluindo tasers, spray de pimenta, cabos elétricos para gado e tacos de beisebol. Os guardas também supervisionavam a venda de álcool e drogas de cada um dos bordeis”, detalharam as autoridades.

Durante a investigação, uma mulher se apresentou como vítima e relatou à polícia que foi forçada a trabalhar nos bordéis ao longo de 2 meses. Os movimentos dela eram monitorados e teve a família no Brasil ameaçada se ela tentasse sair do esquema de prostituição. Em abril de 2017, a vítima escapou e procurou ajuda da polícia.

A Scotland Yard realizou batidas em vários locais diferentes, em maio de 2018 e fevereiro de 2019. Drogas e álcool era m vendidos em Kensington High Street, Cricklewood, Queen’s Park, Kingsbury e Hanger Lane. Durante a busca no endereço residencial de Renato e Flavia Sacchi, em 6 de fevereiro de 2019, foram encontrados 15 maços de dinheiro. Também foi encontrada uma quantidade de dinheiro totalizando aproximadamente 57 mil euros (US$ 63 mil), 2 tasers e um tanque de gás CS.

Durante toda a investigação, os detetives examinaram os celulares apreendidos no grupo. Eles encontraram gráficos mostrando a estrutura da quadrilha com papéis distintos de “liderança”, “segurança” e “operador”. Raul Sacchi descreveu isso em correspondência como o “fluxograma hierárquico”.

O inspetor-detetive Dan Mitchell, do Central Specialist Crime, disse: “Essa investigação longa e complexa desmantelou um grupo de crime organizado que estava explorando mulheres em Londres para obter lucro”.

“Através do exame minucioso, os detetives descobriram que o grupo se via como um negócio legítimo que eles tentavam proteger ao máximo. Empregavam e armavam guardas de segurança e mantinham controle sobre toda a comunicação entre os chamados ‘empregados”, acrescentou.

“Geralmente, as vítimas são reticentes ou têm muito medo de se apresentar nas investigações envolvendo escravidão moderna, por isso, é nosso trabalho montar um ataque com todas as evidências que pudermos”, relataram as autoridades.

“Qualquer pessoa que planeje explorar outros seres humanos para obter ganhos financeiros está sujeita ao mesmo nível especializado de investigação, acusação e julgamento”, concluíram.