Brasileiros procuram filha desaparecida na Flórida

A adolescente Vanessa Silva, de 16 anos, residente em Boca Raton (FL) está sumida desde 23 de janeiro desse ano

Desde 23 de janeiro desse ano, os familiares de Andressa Silva, de 16 anos, residente na cidade de Boca Raton (FL), buscam pelo seu paradeiro. A jovem teria ido à escola, entretanto, não retornou mais para casa. A princípio, seus pais não registraram o caso junto à polícia, pois pensaram se tratar de um comportamento comum de adolescente e que, em pouco tempo, ela apareceria. As informações são do jornal Achei USA.

A jovem estuda em uma escola cristã localizada na mesma cidade em que reside. A fotografia de Andressa e seus dados foram postados no website: http://www.missingkids.org, no qual são divulgados os casos de crianças e adolescentes desaparecidos. Ainda segundo o portal, ela nasceu em 9 de dezembro de 2000, possui os cabelos castanhos claros, olhos verdes, 5’2” pés de altura e pesa 140 libras (63 quilos).

. Crianças desaparecidas:

Em 1984, o casal John e Revé Walsh e ativistas fundaram o National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC), uma ONG cujo objetivo é servir como centro de informações sobre crianças exploradas e desaparecidas. Infelizmente, não há forma precisa de calcular o total de crianças sumidas nos EUA, pois muitos casos não são comunicados às autoridades.

Quando as autoridades são informadas do desaparecimento de uma criança ou adolescente, a lei federal exige que o caso seja registrado no National Crime Information Center (NCiC) do FBI.

Conforme o próprio FBI, em 2016 ocorreram 465.676 registros de casos envolvendo menores desaparecidos. Em 2015, o número foi similar, com 460.699 casos registrados no NCIC. Durante os últimos 32 anos de existência, a hotline do NCMEC: 1-800-THE-LOST (1-800-843-5678) recebeu mais de 4.3 milhões de ligações. A ONG já circulou bilhões de fotos de menores desaparecidos e já ajudou a polícia a encontrar 232 mil jovens e assistiu no treinamento de mais de 327 mil agentes policiais. Os voluntários do Team Hope do NCMEC também já ofereceram recursos e apoio emocional a mais de 58 mil famílias de crianças exploradas ou desaparecidas.

. Como ajudar:

Qualquer informação que leve ao paradeiro de Vanessa Silva pode ser comunicada à polícia por telefone através dos números: 911 ou 1-800-843-5678 ou diretamente ao escritório do xerife do Condado de Palm Beach pelo tel.: (561) 688-5400.