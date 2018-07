Brasileiros procuram filho desaparecido na Pensilvânia

O valadarense Lucas Barcelos da Silva foi visto a última vez na madrugada de domingo (8)

Desde a madrugada de domingo (8), os familiares de Lucas Barcelos da Silva, de 23 anos, natural de Governador Valadares (MG), morador na região metropolitana da Filadélfia (PA), buscam desesperadamente por seu paradeiro. O jovem imigrou com a família para os EUA aos 9 anos de idade e ele é beneficiado pelo programa “Deferred Action for Childhood Arrivals” (DACA), o qual concede permissão de trabalho aos jovens indocumentados que chegaram ao país ainda na infância. Antes de mudar-se para a Pensilvânia, a família viveu aproximadamente 3 anos e meio em New Jersey. Lucas mora com a mãe, o padrasto e o irmão caçula, Gabriel, de 16 anos.

Na manhã de sexta-feira (13), a equipe de reportagem do BV conversou com Rose, mãe do jovem desaparecido. Ela relatou que na noite de sábado (7), aproximadamente às 9:50 pm, Lucas disse-lhe que iria, de carro, na casa de um amigo, na mesma cidade. Esse amigo disse que ficou em companhia de Silva até às 3 horas da madrugada, quando ele supostamente teria retornado para casa. Desde então, o jovem nunca mais foi visto.

Na ocasião em que desapareceu, Lucas dirigia o carro da mãe, um Subaru ano 2003, modelo SW e placa nº JXN7718. Ele foi descrito como um jovem introspectivo, que não costuma frequentar festas ou bares e, constantemente, ajudava a mãe na limpeza de casas ou o padrasto na construção civil. Rose relatou que o filho juntava dinheiro para cursar a universidade, uma vez que já se graduou no Ensino Médio (High School) nos EUA.

Rose disse que a polícia está investigando o caso, mas até o momento os agentes não encontraram nenhuma pista que leve ao paradeiro do jovem. Ela também contatou o Consulado-Geral do Brasil em sua jurisdição e comunicou o desaparecimento do filho. As autoridades consulares verificaram junto às autoridades migratórias na Pensilvânia e New Jersey, entretanto, não há nenhum registro da entrada de Lucas.

A mãe do jovem disse que é contatada diversas vezes por dia por um funcionário do Consulado, que oferece apoio à família. Abalada, Rose espera por qualquer pista que leve ao paradeiro do filho.

O desaparecimento do brasileiro foi notícia no canal de TV local 65. Amigos da família distribuem panfletos, procuram nas ruas e postam mensagens nas redes sociais, como o Facebook e Snapchat.

Qualquer informação que leve ao paradeiro de Lucas Barcelos da Silva pode ser enviada aos contatos: (267) 819-4791, falar com Rose, ou (267) 408-5111, falar com Neguinho.