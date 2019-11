Brasileiros realizam a 2ª Newark Cup de futebol de botão

Este ano, a competição acontecerá no coração do bairro do Ironbound e contará com a participação das equipes de NJ e NY

No sábado (16), das 2:00 às 6:00 pm, jogadores brasileiros e admiradores do futebol de botão participarão da 2ª Newark Cup de Botão. Este ano, a competição acontecerá na 148-C Rome Street, no coração do bairro do Ironbound, em Newark (NJ), e contará com a presença de jogadores das equipes Play Button Soccer, de Nova York, e Ironbound Button Soccer League, de Newark. Os vencedores receberão troféus e prêmios.

Em maio de 2018, eles organizaram a 1ª “Copa do Mundo de Futebol de Botão” realizada nos EUA. A competição ocorreu na loja de artigos de futebol Upper 90 Soccer Center, no bairro de Astoria, em Queens (NY). A organização do torneio ficou por conta da Button Soccer USA (www.buttonsoccerusa.com), fundada em 2007. Entre os 16 participantes registrados, estavam 6 “botonistas” vindos de Ottawa, Canadá, 1 de Houston, Texas e 1 de Chicago (Ill.), que se juntaram aos residentes da região de New York e New Jersey. Anderson Vieira, natural de São Paulo, morador no bairro do Ironbound, em Newark (NJ), que jogava futebol de botão na infância, também acompanhou a competição.

Relatos de antigos colecionadores contam que marmanjos do Pará já brincavam de fazer gols com pequenos botões por volta da década de 20. Logo, o jogo chegaria ao Rio de Janeiro, onde, em 1930, o músico e publicitário Geraldo Décourt publicou o primeiro livro de regras oficial. “A partir do Rio, o futebol de botão passou a ser difundido para vários outros estados”, afirma Elcio Vicente Buratini, vice-presidente da Confederação Nacional de Futebol de Mesa, sediada em São Paulo.

Naquela época, o jogo tinha um nome bem estranho: Celotex, o mesmo do material de que eram feitas as mesas. Com a popularização do jogo em todo o país, cada região desenvolveu suas próprias regras. Mas a brincadeira ficou coisa séria em 1988, quando o Conselho Nacional do Desporto reconheceu o futebol de botão como esporte legítimo, oficializando as três modalidades praticadas até hoje: baiana, carioca e paulista.

As bolinhas, que já foram feitas de miolo de pão, cortiça e lã, hoje são de plástico ou feltro. O acrílico usado nos jogadores é o mesmo material de onde saem os goleiros. Essa resina também serve para produzir a palheta, peça usada para impulsionar os craques pela mesa, embora também existam modelos de plástico e madrepérola

Os interessados podem acessar o portal www.playbuttonsoccer.com ou o e-mail: [email protected].