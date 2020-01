Brasileiros realizam a Florida Cup 2020

A Florida Cup integra a “A Journey Through Brazilian Experiences”, temporada cultural do Consulado-Geral do Brasil em Miami

Em sua 6ª edição, a Florida Cup 2020 será realizada de 13 a 20 de janeiro de 2010, em Orlando (FL). O evento deixou de ser apenas um torneio de futebol, combinando além do esporte, música e entretenimento. A Florida Cup integra a “A Journey Through Brazilian Experiences”, temporada cultural do Consulado-Geral do Brasil em Miami.

. Jogos:

No dia 15 de janeiro, às 18h00, o Corinthians enfrenta o New York City FC. No mesmo dia, às 8:30 pm, o Palmeiras joga contra o Atlético Nacional. No dia 18 de janeiro, serão realizadas as finais do torneio. Às 2:00 pm, o New York City FC enfrenta o Palmeiras e, às 5:30 pm, o Atlético Nacional joga contra o Corinthians. No intervalo entre as duas partidas, a cantora Ivete Sangalo fará apresentação para as torcidas em pleno estádio.

Todas as partidas serão realizadas no Exploria Stadium, a casa do Orlando City e do Orlando Pride, localizada no centro da cidade de Orlando.

. Outro eventos:

No dia 16 de janeiro, será realizado, no Universal Studios Florida, o torneio Florida Cup Legends, em que ex-jogadores dos clubes participantes do torneio se enfrentarão em arena montada dentro do parque especialmente para receber as partidas. Já no dia 18, acontece, dentro dos parques Universal Studios Florida e Islands of Adventure, uma corrida de 5 quilômetros, a Florida Cup 5k Run. Durante a prova os participantes atravessarão os dois parques temáticos e interagir com seus personagens favoritos.

No dia 19 de janeiro, a cantora Ivete Sangalo se apresentará no Music Plaza Stage, no parque temático Universal Studios Florida.

Para mais informações, acesse www,floridacup.com. Ingressos: http://www.floridacup.com/tickets