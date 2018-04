Brasileiros realizam feijoada em prol de jovem que extraiu tumor bucal

O paulista Caio Rentes foi diagnosticado com um abcesso localizado na base de um dos dentes incisivos superiores

A princípio, uma queda de bicicleta parece ser um incidente desagradável, mas no caso de Caio Rentes, de 24 anos, natural de São Paulo, morador no bairro do Ironbound, em Newark, pode ter sido o que salvou a vida dele. Após a queda, em fevereiro desse ano, o jovem foi ao dentista para consertar o aparelho dentário que se rompeu e tratar de um dos dentes incisivos superiores que o incomodava. O profissional constatou uma inflamação e, portanto, receitou antibióticos para combatê-la. Com o passar do tempo, a inflamação não desaparecia e a gengiva de Caio adquiriu uma cor escura; fazendo com que o dentista indicasse-lhe um especialista em Manhattan (NY).

Já em Nova York, exames mais detalhados revelaram que se tratava de um tumor benigno em estágio inicial e que crescia na base do dente. Os cirurgiões dentistas marcaram, então, uma cirurgia o mais breve possível para a retirada do tumor e extração do dente afetado. Por ser um tumor benigno e em estado inicial, o abcesso pôde ser totalmente retirado e o jovem não terá que ser submetido a tratamento quimioterápico. A cirurgia envolveu anestesia geral e ocorreu em 5 de março. Caio trabalha como garçom e já retornou ao trabalho.

. Campanha beneficente:

Apesar do final feliz, Caio ficou com uma dívida hospitalar de US$ 6 mil para pagar. Em decorrência disso, amigos e familiares organizaram uma feijoada beneficente que ocorrerá no domingo (8), a partir da 1:00 pm, na sede do Mantena Global. A campanha é organizada pela ativista comunitária Edmara Santos. A feijoada é completa e o ingresso custa US$ 25. As encomendas podem ser feitas através dos tel.: (201) 772-7747, falar com a Edmara, e (973) 868-6557, falar com Ricardo, pai do Caio.

“Ola a todos! Este é o Caio Rentes. Ele foi recentemente diagnosticado com um tumor na boca. A cirurgia dele foi no dia 5 de março. Infelizmente, essa cirurgia foi cerca de US$ 6 mil; o que a família não tem agora. Esta notícia devastou a todos e essa incapacidade de cobrir o custo total está pesando na mente e almas deles. Nós decidimos fazer essa feijoada para tentar recolher alguns fundos para ajudá-lo a pagar esse procedimento tão necessário.

Se você puder, ajude-nos a arrecadar o dinheiro para que ele possa pagar a cirurgia! Nenhuma quantidade é muito pequena, todas e quaisquer doações são muito apreciadas! Se você não pode doar ou comprar a feijoada, por favor, nos ajude compartilhando está página com aqueles que você conhece e enviando-lhe pensamentos positivos e orações. Muito obrigado e Deus abençoe você!” Convidou Edmara.

Através da equipe de reportagem do BV, a família de Caio Rentes agradeceu a antecipadamente todos na comunidade da Flórida e New Jersey o carinho imenso e apoio recebidos nesse momento tão difícil. A sede do Mantena Global Care fica localizada na 294 Ferry St., no bairro do Ironbound, em Newark.