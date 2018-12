Brasileiros são presos e 1 foge de agentes em série de batidas do ICE

Entre os detidos, 3 deles possuíam cartas de deportação, 1 por dirigir intoxicado (DUI) e outro acusado de abuso sexual de menor

Na semana anterior ao Natal, agentes do Departamento de Imigração (ICE) realizaram uma série de batidas na região de Martha’s Vineyard (MA) que resultaram na prisão de pelo menos 5 brasileiros. A operação durou 3 dias e, entre os brasileiros detidos, 3 deles possuíam cartas de deportação, 1 por dirigir intoxicado (DUI) e outro acusado de abusar sexualmente de uma adolescente de 16 anos. As informações são do blogger Jehozadak Pereira (MundoYes.com).

Conforme outros brasileiros que residem em Martha’s Vineyard, o imigrante Igor Costa de Souza teria postado no Facebook e no Snapchat vídeos nos quais ele aparecia manuseando drogas. Em decorrência disso, ele foi acusado de tráfico de drogas, entretanto, conseguiu fugir dos agentes do ICE durante as batidas.

. Brasileiro é denunciado ao ICE:

Entre os vários brasileiros detidos na região de Martha’s Vineyard está Marcelo Catalunha que, conforme amigos, possui carta de deportação e foi denunciado às autoridades migratórias. Na quarta-feira (26), Wellington Pessoa, morador em Vineyard Haven (MA), iniciou no website GoFundMe.com a campanha beneficente: https://www.gofundme.com/amigos-do-marcelo-catalunha?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=fb_co_shareflow_m&fbclid=IwAR09KxGDqIFgeaQIXyc_oSvjSEbEteTh4Dfys7CpfyaJLT9oJhWJbuTkP34, cujo objetivo é angariar US$ 50 mil para arcar com as despesas de um advogado de imigração que defenda Marcelo. Até a tarde de sexta-feira (28), haviam sido arrecadados US$ 2.200.

“Olá comunidade brasileira de Martha’s Vineyard, como (a) grande maioria sabe, nosso amigo Marcelo Catalunha foi vítima de uma covardia na qual alguém por motivos pessoais o denunciou à Imigração, sendo que ele veio a ser detido e se encontra hoje em uma penitenciária de New Bedford (MA). Em contato com alguns advogados, foi cobrada a quantia inicial de US$ 4.500, podendo ser aumentada dependendo do valor da fiança. Venho aqui pedir a ajuda de vocês, pois o mesmo nunca teve problemas com ninguém da comunidade, sendo uma pessoa sempre amiga e, pelo meu ver, não merece estar passando por essa situação. Desde já agradeço a todos pelo tempo e peço que nos ajude com qualquer quantia até alcançarmos o nosso gol e peço também que orem bastante, pois não acho que o Marcelo mereça estar passando por isso”, diz a postagem de Wellington no GoFundMe.com.