Brasileiros são presos pelo FBI acusados de clonagem de cartões de crédito

Três brasileiros foram presos no último dia 8 acusados de clonagem de cartão de crédito, no Condado de Harrison, no Mississippi. Eles são acusados de instalarem dispositivos para furtar dados e informações de cartões de maneira fraudulenta.

São eles: Claudio Ferreira, de 30 anos; Rodrigo do Santos Ferrareze, de 37 anos; Taise Bragança Moscon, de 26 anos. Taise era moradora de Deerfield Beach e trabalhava em um restaurante brasileiro na cidade. Ela é natural do Espírito Santo e já foi candidata a Miss Espírito Santo em 2012.

Essa história ainda está sendo apurada, aguarde para informações adicionais. As informações são do jornal AcheiUsa.

Casos semelhantes – Em agosto deste ano, a polícia de New Orleans, Louisiana, prendeu quatro brasileiros sob acusação de terem furtado números de cartões de crédito instalando dispositivos em caixas eletrônicos. Em buscas no quarto de hotel onde estavam foram encontradas 175 fitas magnéticas com números dos cartões. A polícia encontrou também no quarto de hotel $9 mil em dinheiro vivo.

Dois brasileiros foram presos acusados de fraude com cartões de crédito em Boca Raton, no dia 22 de setembro. De acordo com a polícia de Palm Beach, Klecyos Soares Aguiar, de 30 anos, e Francisco Alexandre Oliveira, de 45 anos, estão respondendo por crimes de estelionato e falsificação.