Brasileiros são presos por invasão de propriedade no Novo México

Leandro Gonçalves Ferreira, Ueslei da Silva Novaes, Wdison de Lima Oliveira, e Elson de Souza Antônio haviam acabado de entrar clandestinamente nos EUA

Semana passada, 4 brasileiros indocumentados foram acusados de ter agredido fisicamente o dono de um estabelecimento comercial e invadido o local, em Sunland Park (NM), informaram as autoridades. Na noite de terça-feira (5), o empresário contatou agentes da Patrulha da Fronteira (CBP) da estação de Santa Teresa e denunciou que havia sido agredido por quatro homens indocumentados que invadiram a propriedade dele. As informações são do canal de TV local KFox-14.

Os patrulheiros prenderam os 4 brasileiros e pediram ajuda ao Departamento de Polícia de Sunland Park.

Posteriormente, os indivíduos foram identificados como Leandro Gonçalves Ferreira, de 25 anos, Ueslei da Silva Novaes, de 24 anos, Wdison de Lima Oliveira, de 25 anos, e Elson de Souzsa Antônio, de 43 anos. Todos os 4 são naturais do Brasil e haviam acabado de entrar clandestinamente nos EUA.

Após uma investigação preliminar, o departamento de polícia prendeu os quatro indivíduos e os acusou de invasão de propriedade privada. Elson foi acusado adicionalmente de agressão física.

A CBP emitiu ordens de prisão para os quatro brasileiros e recuperará a custódia deles depois que a justiça do Novo México completar os procedimentos judiciários.

Semana passada, esses não foram os únicos brasileiros que tiveram problemas com a justiça americana. Pelo menos 7 pessoas foram presas por usarem cartões bancários clonados em caixas eletrônicos na região metropolitana de Nashville (Tenn.). Na segunda-feira (4), detetives especializados em fraudes receberam a denúncia de que dois brasileiros, de 22 e 30 anos de idade, estavam sacando ilegalmente milhares de dólares no caixa eletrônico da filial do First Bank em West End. Alisson Oliveira e Dario Miranda foram presos e acusados de simulação criminosa e roubo de propriedade. Ambos estão detidos sob a fiança de US$ 150 mil. As informações são do canal de TV local WKRN.

Na terça-feira (5), policiais observaram Evengii Zubkov, de 33 anos, efetuar saques num caixa eletrônico de uma filial do Regions Bank, na 2111 Abbott Martin Road, enquanto o passageiro no carro, Ian Zubkov, de 18 anos, efetuava saques no interior da agência bancária. Os detetives pararam o veículo poucos minutos depois, e ambos os indivíduos, naturais da Rússia, foram presos e acusados de simulação criminosa e roubo de identidade. Segundo um comunicado de imprensa, 204 cartões clonados e US$ 22.899 em dinheiro foram encontrados no carro.

Evengii Zubkov está detido sob a fiança de US$ 160 mil. Já Ian Zubkov permanece preso sob a fiança de US$ 150 mil. Também na terça-feira (5), Gevorg Sukiasyan, de 38 anos, e Avetis Greyan, também russos, também foram observados no mesmo caixa eletrônico do Regions Bank realizando vários saques. A polícia disse que, quando saíam de carro do estacionamento do banco, os detetives pararam o veículo. Foram encontrados quase 200 cartões clonados e US$ 3.602 em dinheiro. Ambos foram acusados de simulação criminosa e roubo de identidade e foram detidos sob a fiança de US$ 150 mil.

Também na terça-feira (5), detetives que vigiavam a o caixa eletrônico da filial do First Bank, na 2121 Abbott Martin Road, perceberam que Albert Luca se afastava da máquina onde o cartão que ele tentava usar foi rejeitado. Então, o brasileiro de 22 anos, caminhou até uma filial da Kroger, onde a polícia disse que ele tentou usar dois cartões bancários no caixa eletrônico no interior da loja. Ambos foram rejeitados.

Luca também foi preso e acusado de simulação criminosa. A polícia detalhou que o brasileiro portava 5 cartões. Ele foi liberado após pagar a fiança de US$ 10 mil.