Brasileiros são suspeitos de vandalizar escola em MA

Vídeos mostram três jovens destruindo a Wilson Elementary School e uma casa abandonada em Framingham (MA)

No início da semana passada, o Departamento de Polícia de Framingham, Massachusetts, informou em sua página no Facebook que está investigando um caso de vandalismo ocorrido na Wilson Elementary School. Três adolescentes quebraram perlo menos 2 janelas e vandalizaram uma casa abandonada na vizinhança. O caso também foi publicano pelo jornal online Framingham Source.

Os adolescentes gravaram a cena no Snap Chat e desde então o vídeo tem circulado nas redes sociais. Duas cópias desse vídeo foram enviadas ao jornal online Source.

Os adolescentes dizem no vídeo, “hoje, nós temos outro episódio de quebrar janelas”.

“Trata-se de um caso em aberto”, disse a Tenente Patrícia Grigas, do Departamento de Polícia de Framingham. Ela detalhou que o caso ainda está sendo investigado e que qualquer pessoa com informações podem contatar as autoridades locais.

O Departamento de Escolas Públicas de Framingham disse que a polícia da cidade assistiu aos vídeos gravados por câmeras de vigilância e está investigando o caso de vandalismo.

Segundo o jornal Brazilian Times, o site “Siga Alerta”, relatou que teve acesso a uma fonte que afirmou que os jovens são filhos de brasileiros. Entretanto, tal informação não foi oficialmente comprovada pelas autoridades.

Vários internautas responderam aos atos de vandalismo no Facebook:

“Crianças são tão estúpidas. Eu espero que elas sejam pegas e tenham que prestar serviços comunitários”, postou Karyn Dorcas.

“Incêndio criminoso é mais que serviço comunitário”, postou Cory Pereira.

“Crianças?” Postou Danielle Góes.

“Nós os categorizamos como crianças, pois pelo menos um deles não parece adolescente”, postou o Framingham Source.

“Essas casas abandonadas próximas a fábrica de químicos deveriam ser removidas ou demolidas”, postou Andy Carneiro.

“Essas propriedades foram vendidas ou estão sob negociações? Elas foram removidas da lista local da MLS”, postou David Bobillier.