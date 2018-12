Brasileiros se mobilizam para ajudar Néia Silva em NJ

O trailer da capixaba Néia Silva quebrou e ela não tem como transportar seus quadros de madeira para vendê-los nas feiras e festivais de rua

Popular no bairro do Ironbound, em Newark, Néia Silva é presença constante nas 5 esquinas, onde vende seus quadros de madeira. Recentemente, o trailer no qual ela os transportava quebrou, impossibilitando que ela transportasse seus trabalhos para vendê-los em feiras e festivais de rua.

. Campanha beneficente:

Na quinta-feira (6), Alessandra Esteves, moradora em Jersey City, lançou no website GoFundMe.com a campanha beneficente: https://www.gofundme.com/help-neia-get-back-in-her-feet, cujo objetivo é arrecadar US$ 5 mil para Néia possa comprar um trailer novo. Até a tarde de sábado (8), haviam sido angariados US$ 230.

“Pessoal, para quem conhece a Néia Silva com o cão de terapia dela, o Ziggy, seu trailer home fundiu, deu o que tinha que dar. Ela esta desesperada já que esse era seu meio de alimento, dirigindo pra outros estados para vender seus lindos quadros feitos de madeira.

Ela agora precisa comprar um outro motor home usado. Gostaria de ajuda-la a arrecadar uns US$ 5mil a US$ 7 mil para a compra de outro usado pra ela e o Ziggy morarem. Se alguém quiser doar direto pra ela pode no Facebook. Obrigada pela compreensão”, postou Alessandra no GoFundMe.com.

. Trajetória:

Assim que completou o 5º ano escolar em Belo Horizonte (MG), a artesã Néia Silva, de 54 anos, natural do município de Joaçuba (ES), matriculou-se no curso de Artes Industriais na capital mineira. A influência foi o pai, um exímio carpinteiro e fazedor de móveis que ela ajudava na oficina nas horas vagas da escola.

Em 1987, Néia imigrou para o Canadá, aproveitando a não exigência de visto para turistas na época, onde residiu durante 11 anos. Assim que chegou ao país vizinho, trabalhou alguns meses na limpeza de casas, mas logo retomou ao ofício de fazer gravuras entalhadas na madeira, que ela vendia em eventos ao ar livre durante os meses de calor. Devido ao fato de o inverno ser mais longo e rigoroso no Canadá, fazendo com que ela ficasse muitos meses sem poder expor seus trabalhos nas ruas, em 1998 ela mudou-se para os EUA. Como inúmeros imigrantes brasileiros, foi no bairro do Ironbound, em Newark, que ela se estabeleceu e tornou-se popular.

“Sempre trabalhei com isso; desde muito cedo, portanto, não sei fazer outra coisa”, relatou Néia. “Muita gente fala que possui trabalhos meus. Eu já estou dentro das casas de muitas famílias”.

Em entrevista à equipe de reportagem do BV, Silva detalhou que, durante os meses de inverno nos EUA, ela costuma viajar ao Brasil em dezembro, onde passa o Natal com a família no Espírito Santo, e retorna a New Jersey em maio, no início da primavera. Ainda no Brasil, ela vende seus trabalhos na popular Praça do Peró, no balneário de Cabo Frio (RJ), que recebe turistas do mundo inteiro durante o verão. Além disso, Néia frequenta as feiras de artesanato na Praça dos Namorados, em Vitória (ES), e Praia da Costa, em Vila Velha (ES).

Quando retorna aos EUA, a artista vende seus trabalhos em eventos ao ar livre na Flórida, Lowell (MA), Carolina do Norte, New Jersey, Pensilvânia e Nova York. Devido o peso, quantidade e tamanho do material usado na confecção dos trabalhos, ela não viaja de avião, tendo que se locomover com sua caminhonete, que se tornou uma espécie de ateliê, escritório e veículo. As viagens não são cansativas, pois ela revelou que sonha conhecer todos os 50 estados americanos de carro. “Sem lenço e sem documentos. O meu sonho é conhecer todos os Estados Unidos na minha van”, disse ela.

As duas filhas, Amanda e Stephanie Silva, ambas nascidas no Canadá e criadas nos EUA, também seguem a carreira artística, ou seja, Produção Musical e Artes Cênicas.

Admiradora de Bobby Marley, ela detalhou que inspira suas obras na lenda do rei do Reggae, assim como a paixão nacional brasileira: o futebol. Ela esculpe e pinta previamente na madeira o símbolo dos principais times brasileiros e, na hora, entalha o nome do cliente.