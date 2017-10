BrazilFoundation lança campanha “Abrace o Brasil”

O movimento visa a arrecadação de doações para 100 ONGs que atuam no país

A BrazilFoundation lançou em 13 de setembro a campanha “Abrace o Brasil” cujo objetivo é sensibilizar doadores do mundo todo a ajudar organizações sociais que desenvolvem trabalhos importantes de inclusão social no país. Em uma semana, o portal da campanha teve mais de 10 mil acessos de 56 países e registrou 400 doações vindas dos EUA, Inglaterra, França, Dinamarca, Espanha e Brasil.

Por meio da campanha, a fundação está mobilizando sua rede internacional de apoiadores e busca arrecadar recursos para 100 organizações. Apesar de ser a 8º maior economia do mundo, o Brasil ocupa o 68º lugar em doações, de acordo com o World Giving Index, o que mostra que filantropia no Brasil tem muito potencial para se desenvolver e pode ser uma ferramenta poderosa na promoção da inclusão social e construção de um país melhor.

A fundação convida as pessoas a doar para uma organização de sua escolha através do website: www.abraceobrasil.org até 28 de novembro de 2017, o “Dia de Doar”, e vai destinar 100% dos recursos arrecadados em dólares e reais para as instituições participantes (exceto taxas de cartão de crédito).

Além do portal de doações online, serão distribuídos 1 mil cofrinhos de doação para crianças no Brasil e nos EUA e 1 mil cofrinhos para o comércio brasileiro e o comércio em regiões com forte presença da comunidade brasileira nos EUA, como Nova York, Miami, Boston e Newark.

“Abrace o Brasil” acima de tudo é um convite para que cada um de nós abrace uma causa, uma organização e para que a gente construa juntos um Brasil melhor.

. Exemplos de campanhas:

A campanha da Casa do Rio “Abrace uma Escola na Amazônia” pretende mobilizar recursos para a construção de uma escola no coração da Amazônia. Já o INSPER e a Fundação Estudar estão mobilizando recursos para fundos de bolsas de estudos. O TUCCA, o GRAAC e a Liga Norte Riograndense Contra o Câncer arrecadam recursos para o tratamento do câncer, sobretudo o infantil. O IPEDI, de Miranda, Mato Grosso do Sul, busca recursos para um projeto de alfabetização de pescadores no Pantanal. A Gastromotiva quer formar três turmas de alunos nos cursos de cozinha e empreendedorismo.

. Embaixadores da Abrace o Brasil:

Fabiana Saba, modelo, é embaixadora do Saúde Criança; Sabrina Sato, Valentina Schulz e Bel Coelho são embaixadoras do TUCCA; a atriz Mariana Ximenes é embaixadora da Gastromotiva; o diretor de cinema José Padilha e o campeão de jiu-jitsu Rickson Gracie são embaixadores do Instituto da Criança; Leticia Spiller e Zezé Motta são embaixadoras da Rede Postinho; Malu Mader é embaixadora da Orquestra de Cordas da Grota; os jogadores de futebol Kaká e Ganso são embaixadores do GRAAC; Cauã Raymond, Astrid Fontenelle, Cléo Pires e Sophie Charlotte são embaixadores da Casa do Rio. A BrazilFoundation conta com Flavia Alessandra como sua embaixadora.

A BrazilFoundation mobiliza recursos para ideias e ações que transformem o Brasil, trabalhando com líderes e organizações sociais e uma rede global de apoiadores para promover igualdade, justiça social e oportunidade para todos os brasileiros. Em 16 anos de atuação, a BrazilFoundation já arrecadou mais de US$ 40 milhões que foram investidos em iniciativas sociais nas áreas de Educação, Saúde, Cultura, Desenvolvimento Sócio-econômico e Direitos Humanos. Os recursos levantados permitiram identificar, financiar e monitorar mais de 500 projetos sociais em 26 estados brasileiros, beneficiando diretamente milhares de pessoas. Mais informações: www.brazilfoundation.org