Brazilian Art Visions participará da AD20/21 Home em Boston (MA)

A exibição contará com as obras de 6 artistas brasileiros residentes nos EUA e Brasil

Entre sexta-feira (13) e domingo (15), a exposição coletiva de arte Brazilian Art Visions irá apresentar os trabalhos de um seleto grupo de artistas brasileiros e fará parte da mostra americana de arte e decoração AD20/21 Home em Boston (MA). A exposição acontecerá no espaço de arte The Ciclorama. A mostra acontece durante a tradicional semana de arte e design “Boston Design Week”.

A exposição Brazilian Art Visions exibirá obras de uma seleção de artistas brasileiros residentes dos EUA e Brasil. Essa mostra é de grande importância à classe artística brasileira em Massachusetts por ser a primeira a fazer parte desse grande evento de arte e decoração. A exposição é formada por uma coletânea das obras de seis artistas brasileiros, incluindo pinturas, desenhos e fotografias. Um dos grandes objetivos da exposição Brazilian Art Visions é proporcionar ao público americano e internacional uma experiência integrada e transmitir um pouco da nossa rica história artística e tradições culturais.

Os membros do grupo de artistas brasileiros que fará parte desse grande evento cultural são: Ana Lauff, natural do Espírito Santo, (Fotografia), Carmem Nicoli, de Minas Gerais, (Pintura), Lyria Garcia, de Goiás, (Fotografia), Margarette Mattos, do Espírito Santo, (Pintura), Raphael Fraga, de São Paulo, (Fotografia) e Wagner Veiga, do Espírito Santo, (Pintura).

A exposição acontecerá na The Cyclorama Center of Arts, na 539 Tremont St., em Boston (MA), no estande nº 34, na sexta-feira (13), das 1:00 pm às 8:00 pm, sábado (14), das 11:00 am às 8:00 pm, e domingo (15), das 11:00 am às 5:00 pm. Os ingressos custam US$ 15 e para crianças menores de 12 anos a entrada é gratuita. Mais informações: www.AD2021HOME.com