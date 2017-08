Brazilian Day in Newark 2017 terá série de atrações culturais

As celebrações contarão com a presença da Ministra dos Direitos Humanos Luislinda Valois

Esse ano, as celebrações do dia da independência do Brasil no bairro do Ironbound, em Newark, terá uma série de atrações festivas e culturais. No sábado, 2 de setembro, acontecerá a cerimônia de “batismo” da esquina das ruas Ferry e Chambers para “Brazil Square”, que contará com a presença de autoridade brasileiras e americanas, além de muita música e dança. No início de agosto, o Conselho Municipal decidiu com 8 votos a favor e 1 ausência em permitir um 2º nome à esquina das ruas Chambers e Ferry, no coração do Ironbound, que agora em diante também será oficialmente “Brazil Square” (Praça Brasil). Há vários anos, o local tem sido o foco dos festejos do Dia da Independência do Brasil na região, que atrai visitantes vindos de várias partes de New Jersey e estados vizinhos, como Nova York, Pensilvânia e Connecticut.

. Visita ilustre:

Segundo Silvana Magda, coordenadora geral dos festejos em Newark, a Ministra dos Direitos Humanos Luislinda Valois (PSDB), participará da cerimônia de “batismo” da Brazil Square e, na Biblioteca Municipal de Newark, da palestra sobre o fortalecimento da autoestima das mulheres, o “Mulheres de Poder. Mulheres de Axé”, além de uma visita ao Centro de Recuperação de Mulheres Vítimas de Abuso, também em Newark.

Valois foi Procuradora-Geral do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem (DNER), hoje, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), e mais tarde passou em primeiro lugar num concurso para a Advocacia-Geral da União (AGU). Ela tornou-se juíza, em 1984, adotando o uso de colares de Candomblé em suas audiências. Luislinda foi autora da primeira sentença de condenação por racismo no Brasil, em 1993. Criou, em 2003, o projeto “Balcão de Justiça e Cidadania”, para resolução de conflitos em áreas pobres de Salvador. Em 2009, publicou o livro “O negro no século XXI”. Em 2011, foi promovida, por antiguidade, a desembargadora do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), aposentando-se alguns meses depois. No mesmo ano, é premiada com o prêmio Camélia da Liberdade, em reconhecimento às personalidades que promovem ações de inclusão social de afrodescendentes. Em 2013, entrou na carreira política, filiando-se ao Partido Social da Democracia Brasileira (PSDB).

. Vários eventos:

Ainda na Biblioteca Municipal de Newark, na Washington Square, será realizada uma exposição sobre o Carnaval Brasileiro, além de um workshop para as crianças e o Festival de Filmes Brasileiros, que será seguido de rodas de debates depois de cada exibição. Além disso, haverá a exposição das imagens de mulheres brasileiras que conquistaram prestígio internacional, como Bibi Ferreira, Sônia Braga, Gisele Bündchen, assim como mulheres de destaque na comunidade. A sede da ONG Mantena Global Care abrigará uma palestra sobre a importância do papel da mulher na sociedade.

Além dos eventos culturais, também haverá a tradicional festa de comemoração pelo Dia da Independência, na agora “Brazil Square” e a Lavagem da Rua 46 em Newark, no domingo (3), às 11:00 am, em frente ao prédio da estação do Corpo de Bombeiros, que cedeu parte das instalações para funcionar como galeria de arte e centro cultural, nas proximidades da Penn Station. No mesmo dia, às 4:00 pm, haverá o Concurso Rainha do Samba de Newark 2017. As inscrições podem ser feitas através do e-mail: [email protected].

Na tarde de terça-feira (15), Silvana Magda explicou à equipe de reportagem do BV que as comemorações esse ano visam enfatizar os aspectos sociais brasileiros tanto quanto os culturais e festivos.