Bridgeton-NJ emite cédulas de identidade para indocumentados

O município é o primeiro no Sul de New Jersey a conceder IDs a todos os residentes

Na sexta-feira (15), inúmeros moradores formaram uma fila para aplicarem para as primeiras cédulas municipais de identidade (IDs). A primeira pessoa que quis aplicar para o documento esperou em frente ao anexo da sede da Prefeitura de Bridgeton 1 hora antes que o escritório abrisse. A emissão das cédulas é o resultado de um processo iniciado há mais de 1 ano para que os residentes, indocumentados ou não, obtivessem o ID.

Os moradores que provarem que residem na cidade podem aplicar para o documento conforme um sistema de pontuação. Eles devem apresentar documentos que somem 4 pontos, um ID militar vale 2 pontos e um cartão do Seguro Social vale 1 ponto. Além disso, os residentes devem apresentar 2 documentos diferentes em que constem o endereço deles. Ainda na sexta-feira, duas pessoas não puderam aplicar porque não tinham a documentação exigida para receber o documento. Entretanto, a CATA, uma organização que ajuda os imigrantes que trabalham em fazendas e suas famílias, está ajudando todos os residentes na cidade a obterem legalmente os documentos.

“Hoje é um dia fantástico porque estamos fazendo história na cidade de Bridgeton com a emissão das cédulas de ID que nós trabalhamos há mais de um ano e meio”, disse a presidente do Conselho Municipal, Gladys Lugardo Hemple.

Ela acrescentou que o esforço colaborativo entre a administração municipal, membros do Conselho, incluindo o Vereador Michael Zaploski Jr., a Procuradora Municipal Kathleen Keen e a Procuradora Municipal Interina Mimi Garcia. O grupo se reuniu duas vezes ao mês com o CATA e a comunidade para encontrar a melhor forma de cumprir as exigências da lei.

“Eu estou muito feliz e satisfeito em ver o número de pessoas aqui”, disse o prefeito de Bridgeton, Albert Kelly. “Não se trata somente de hispânicos, mas pessoas de todas as raças estão em nossos corredores esperando pelos IDs. As pessoas estavam antecipando isso e querendo que isso acontecesse”.

“Eu quero agradecer ao Conselho Municipal e aos administradores municipais por trabalharem comigo e fazerem com que esse sonho se tornasse realidade”, acrescentou Kelly. “Nós seremos a primeira comunidade no sul de New Jersey a oferecer IDs desse tipo. É um sonho que se realiza com a chegada de outro ano e eu estou bastante feliz em ter esse serviço adicional extra para os nossos residentes”.