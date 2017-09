Bridgeton vota a favor de IDs para indocumentados

A cidade será a primeira na região sul de New Jersey a criar um programa local de identificação

O Conselho Municipal de Bridgeton aprovou por unanimidade uma ordenança que permite às autoridades locais emitir cédulas de identificação a todos os residentes, incluindo os imigrantes. Caso a ordenança seja aprovada novamente na terça-feira (19), a cidade será a primeira na região sul de New Jersey a criar um programa local de identificação. A população do município de 25.349 é formada 44% por hispânicos.

As cédulas de identidade, US$ 15 para adultos e US$ 8 para menores, ajudaria os residentes a abrirem contas bancárias, obter serviços e ajuda com a segurança pública. O programa tem o apoio do Chefe de Polícia de Bridgeton Michael Gaimari.

A ordenança original foi aprovada em junho e posteriormente suspensa durante um encontro em julho devido à preocupações com o texto no projeto de lei. O Vereador Michael D. Zapolski Sr. explicou que foram necessárias mudanças para tornar o programa facilmente acessível.

Zapolski, membro do comitê escolhido para emendar a ordenança original, disse que o comitê se reuniu 4 vezes e mudou a ordenança original 6 vezes.

“Parecia que ela estava repleta de barreiras que teriam criado problemas para as pessoas que quisessem seguir o processo da ordenança”, detalhou. “Nós pegamos um grupo de pessoas, as colocamos juntas e redigimos a ordenança com nada na mente a não ser oferecer um programa de cédulas de identificação (ID) para os residentes da cidade de Bridgeton”.

Como parte do programa proposto, os residentes que quiserem adquirir a cédula devem apresentar determinados documentos como parte de um sistema de pontuação. Uma vez que o residente obtenha 4 pontos, ele estará elegível para receber a cédula local de identificação. Documentos como o green card, visto, carteira consular ou passaporte totalizariam 4 pontos, a certidão de nascimento valeria 3 pontos, um ID militar vale 2 pontos e os cartões do Seguro Social ou benefícios sociais valem 1 ponto. Além disso, os residentes devem apresentar dois documentos com o endereço impresso neles.

As informações coletadas dos residentes são confidenciais e a Prefeitura não liberará informações pessoais ao menos que seja exigida por tribunal, frisaram as autoridades. Cidades na região norte de New Jersey, incluindo Newark, Trenton, Jersey City e Perth Amboy, já oferecem cédulas municipais de identificação para todos os residentes.