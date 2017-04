Brooklyn vai proteger indocumentados condenados por pequenos delitos

A diretriz municipal determina que os promotores públicos e advogados de defesa adotem uma postura migratória “neutra” nos casos judiciais

A Promotoria Pública Distrital de Newark, prometendo buscar “igualdade e justiça” para os residentes vulneráveis que residem na região, criou a política que impede, quando possível, a deportação ou dentenção de imigrantes acusados de determinados delitos e crimes não violentos. A nova política, que seria anunciada na segunda-feira (24), pede às centenas de promotores públicos no Brooklyn notifiquem as potenciais consequências aos advogados de defesa nos casos de seus clientes e tentarem, sem comprometer a segurança pública, obterem uma “postura migratória neutra”.

“Cidadãos naturalizados, residentes legais permanentes e imigrantes indocumentados, todos eles fazem parte da nossa economia local e cultura vibrante”, determina a política. “Este escritório está totalmente comprometido à igualdade e justiça para todas as pessoas no Brooklyn e isso, inquestionavelmente, inclui a nossa população imigrante igualmente às outras”.

A iniciativa, formada há poucas semanas por ativistas defensores dos direitos dos imigrantes, chegou em um momento de tensão extraordinária entre a administração Trump e as autoridades locais sobre o papel da imigração na criminalidade.

O Departamento de Justiça tem ameaçado cortar a verba federal dos departamentos de polícia nas chamadas “cidades santuários”, que limitarem a cooperação com os agentes federais de imigração. Na sexta-feira (21), o Departamento de Justiça emitiu um memorando no qual Nova York, uma dessas jurisdições, “continua a ver homicídios perpetrados por gangues atrás de homicídios perpetrados por quadrilhas” devido à sua postura “leve na criminalidade”. Na realidade, o Departamento de Polícia e as promotorias públicas locais baixaram a criminalidade aos níveis mais baixos recordes das últimas décadas, em parte dedicando-se massivamente em táticas contra as quadrilhas.

Ainda na sexta-feira (21), a diretriz do Departamento de Justiça foi recebida com ultraje pelo Prefeito Bill de Blasio e o Comissário James P. O. Neal. O comissário rebateu que tal diretriz revela “o desprezo intencional dos fatos” e que o sangue dele “começou a ferver” quando a leu. A política adotada no Brooklyn visa aliviar os efeitos de julgamentos instruindo os promotores públicos para fazer o possível para conseguir condenações sem envolver leis federais que poderiam acarretar na detenção, deportação ou gerar problemas àqueles que tentam obter a cidadania americana.

O departamento planeja contratar 2 agentes de imigração nas próximas semanas para treinarem os promotores públicos nas leis relevantes a atuarem como consultantes em casos individuais.

“Nós não queremos destuir comunidades ou arrancar pessoas de suas famílias por causa de crimes brandos”, disse Eric Gonzalez, promotor público distrital do Brooklyn. “Se alguém confrontar uma confissão de culpa e haja outro acordo possível que os responsabilize e garanta a segurança pública, a Justiça exige que seja dada aquela que não possui consequências migratórias”.

Eric acrescentou que o escritório dele não “tentava frustrar a função do Governo Federal de proteger o nosso país”, mas, ao invés disso, “aumentar a justiça e segurança pública no sistema de justiça criminal”. Através de um comunicado, emitido para divulgar formalmente a diretriz, ele detalhou que “nós não pararemos de julgar crimes, mas estamos determinados a se os resultados dos casos são proporcionais ao crime, assim como que eles sejam justos para todos”.