BV vence prêmio de melhor jornal de notícias da ABI Inter 2017

O Brazilian Voice Newspaper conquistou o prêmio de Melhor Jornal de Notícias da ABI-Inter 2017. Os prêmios serão entregues durante a cerimônia que acontecerá em 12 de maio, sexta-feira, entre 7:00 pm e 10:30 pm, realizada no Broward Center for the Performing Arts, na Flórida. O evento faz parte das celebrações do Brazilian International Press Awards.

“Parabéns a todos os membros da ABI Inter, ao público que participou das votações e a todos que estão sendo agraciados com o prêmio ABI-Inter 2017. A participação e o reconhecimento de cada profissional e de cada veículo são o motor que faz com que a nossa classe seja cada vez mais forte e reconhecida. Esta premiação é resultado da votação popular e dos votos dos membros ativos da entidade, além de um conjunto de premiações especiais escolhidas pelo Conselho de Diretores da ABI Inter”, parabenizou a entidade aos agraciados com os prêmios.

O BV foi fundado em 1988 e o jornal também já foi vencedor de vários outros prêmios, como o Brazilian Press Award, na categoria Melhor Matéria Comunitária, com o artigo “A Minha Filha Não é Go-Go”, entre outros.

Desde 1988, o BV é considerado um dos maiores veículos de comunicação em língua portuguesa da comunidade brasileira nos EUA. A história do jornal se confunde com a dos 1.5 milhão de brasileiros que vivem nos Estados Unidos. Desse formidável contingente, a maioria vive na Costa Leste e recebe o BV todas as semanas, em inúmeros pontos de distribuição em NJ, NY e PA. Com o BV, os brasileiros têm acesso à informação sobre produtos e serviços oferecidos em nossa comunidade.

Além disso, é através do BV que a comunidade leu e segue lendo, em primeira mão, notícias impactantes como a criação do Mercosul, o tetra, o penta e o fiasco do nosso futebol na Alemanha e na última Copa no Brasil, a decodificação do DNA pela ciência, a queda das torres gêmeas, os Jogos Olímpicos 2016 no Rio de Janeiro, o mensalão, o Lava-Jato, Oderbrecht, o impeachment da Presidente Dilma Rousseff e tantos outros importantes assuntos que têm marcado a história do Brasil e do mundo.

Também é no BV que durante as duas últimas décadas, um período que marcou fortemente a história do mundo pós-moderno com o avanço da internet, que os brasileiros residentes na América buscam informações sobre os principais acontecimentos de sua comunidade. Por isso, o BV tornou-se conhecido entre os imigrantes brasileiros como o jornal que melhor simboliza e mantém o elo estabelecido entre as várias comunidades brasileiras espalhadas pelo país. A presença forte na vida da comunidade, com uma cobertura atenta, confiável e de qualidade, o tornou referência de brasilidade nos EUA.

É também nas páginas ou no site do jornal: www.brazilianvoice.com que a comunidade fica sabendo, de fonte confiável, como adquirir bens e serviços em português.

O prêmio ABI Inter tem como objetivos principais prestigiar e destacar os veículos de comunicação e profissionais da informação que atuam nos Estados Unidos. Este ano, foram premiadas 30 categorias e 2 prêmios especiais concedidos por menção honrosa.