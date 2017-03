Americano recebeu US$ 10 mil para casar com brasileira

O réu Jason Bolt poderá ser condenado a até 5 anos de detenção e/ou multa de US$ 250 mil

Na segunda-feira (6), Jason Bolt, de 39 anos, residente em Laurens (SC), assumiu a culpa com relação à acusação de fraude matrimonial na Corte Federal em Florence, informou a Promotora Pública Beth Drake. O réu admitiu ter recebido entre US$ 9 mil e US$ 10 mil para se casar com uma imigrante brasileira indocumentada que tentava regularizar seu status nos EUA, acrescentou.

A promotora relatou que a brasileira, eventualmente, conseguiu obter a cidadania americana através do casamento. As autoridades não divulgaram o nome da brasileira envolvida no caso.

Fotografias falsas do casal foram tiradas e ambos mentiram que viviam juntos durante o esquema, disse Drake.

Ela acrescentou que a prisão de Bolt faz parte de um esquema de casamentos fraudulentos envolvendo inúmeros imigrantes brasileiros que pagam pela união com o objetivo de conseguirem a residência legal permanente ou cidadania americana. A pena máxima que o réu poderá ser condenado são até 5 anos de detenção e/ou multa de US$ 250 mil.

O juiz da Corte Distrital dos Estados Unidos em Florence, R. Bryan Harwell, dirá a sentença depois de ter revisado o dossiê referente ao caso, que foi preparado pelo US Probation Office.