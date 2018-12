Brasileira perde luta contra leucemia rara

Kleane Alves foi diagnosticada com Leucemia Mieloide Aguda M0 em janeiro desse ano e esperava um doador compatível

No domingo (9), a goiana Kleane Alves, de 20 anos, perdeu a batalha contra a Leucemia Mieloide Aguda M0. Ela foi diagnosticada com a doença rara em janeiro desse ano e buscava um doador compatível de medula óssea. Inicialmente, a jovem encontrou um doador compatível, mas a pessoa desistiu da doação, colocando-a novamente na fila de espera.

“Olá? Talvez eu nunca tenha contado um pouco da minha história, hoje irei contar um pouco do que Deus já fez na minha vida. Sou Kleane Alves, portadora de uma Leucemia Mieloide Aguda M0, diagnosticada em janeiro deste ano, com um quadro grave, pois os blastos (células brancas) estavam 90%. A minha medula reproduzia células deficientes, mas Deus sempre age na hora certa e foi assim que consegui dar entrada no melhor hospital de câncer em Goiânia, o Araújo Jorge. Passei um tempinho me tratando de inúmeras infecções pelo corpo, só assim para poder fazer a quimioterapia. Muitas coisas aconteceram, (eu) fui parar até na UTI. Mas Deus sempre ali do meu lado. Cheguei a encontrar um doador, mas para a minha infelicidade ele desistiu e agora estou aqui novamente na esperança de ser você o meu doador. Amigos, a cada dia estamos diante de situações que fogem ao nosso controle, por isso, te pedimos, vamos ser mais solidários”, postou a jovem na página do Facebook dela.

. Brasileiros no exterior:

A Kleane Alves precisou encontrar um doador 100% compatível para que tivesse chance de cura”, explicou Roosevelt Ramos, membro da ONG Fundação Icla da Silva nos EUA, à equipe de reportagem do BV. Ele acrescentou que, como a base genética brasileira é muito diversa, em virtude das várias etnias que compõem a população, é importante que cada vez mais brasileiros se cadastrem como possíveis doares de medula óssea. Para efetuar o registro é necessário que os interessados preencham os seguintes requisitos: Tenham entre 18 e 44 anos. O registro é gratuito e não importa o status migratório. Necessita residir nos USA.

O registro pode ser feito online: join.bethematch.org/saveme ou join.bethematch.org/doevida. Registre-se como um possível doador de medula óssea pelo telefone: Envie mensagem de texto: Cure135, para: 61474. Necessita residir nos USA. Em uma semana, o interessado receberá em sua residência um envelope selado com um kit para o teste genético. Basta fazer a fricção dos cotonetes na parte interna da bochecha e colocar na caixa do correio.

“Estamos perdendo nossas crianças e jovens por falta de solidariedade; ajude a salvar uma vida!” Encorajou o ativista. Mais informações podem ser obtidas através do tel.: (407) 276-4860, falar com Roosevelt Ramos ou do e-mail: [email protected]