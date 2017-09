Brasileira relata fuga da violência doméstica e ameaçada de deportação

Valéria do Vale imigrou com a mãe e irmã caçula aos 7 anos de idade

Em 5 de setembro, a decisão da administração Trump em revogar o Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA) afetará diretamente a vida de aproximadamente 800 mil jovens indocumentados que imigraram aos EUA ainda na infância. O programa entrou em vigor em 2012 e tem o objetivo de afastar o risco de deportação desses jovens, popularmente conhecidos como “DREAMers”.

Conforme dados computados em junho desse ano, o DACA beneficia 7.4 mil DREAMers nascidos no Brasil. Entre esses beneficiados, está Valéria do Vale, de 19 anos, natural de Jacundá (PA), moradora em Massachusetts, que imigrou com a mãe e irmã caçula aos 7 anos de idade através da fronteira com o México, em 2004. Após graduar-se no High School em Boston (MA), ela ingressou na universidade, onde estuda Ciências Políticas.

“Minha mãe era vítima de violência doméstica. Em uma cidade pequena como Jacundá, não há para onde ir. Não tem para onde crescer e não há lei”, relatou Vale, que atualmente reside em Boston (MA). O Município de Jacundá fica localizado a 400 km de Belém (PA).

A decisão do Presidente Trump, trouxe temor e incerteza a esses 7.4 mil jovens brasileiros, 622.7 mexicanos, 28.5 mil salvadorenhos e 20 mil guatemaltecos, entre outras nacionalidades, totalizando aproximadamente 800 mil nos EUA.

Após esconder o status migratório durante mais de uma década e superar preconceitos, Valéria é a primeira da família dela a ingressar na universidade. Esse sonho somente pôde ser realizado com a existência do DACA.

“A minha persistência é herdada da minha mãe. Essa persistência corre em minhas veias e escorre em forma de suor; igualzinho ao dela. A minha mãe atravessou a fronteira com a minha irmã de um ano nos braços dela e eu com sete anos de idade ao lado. Ela nos prometeu oportunidade, portanto, enquanto minha mãe estava fora trabalhando o dia todo, com a possibilidade de ser detida pelo ICE, eu sonhava com oportunidades. Enquanto eu ficava em casa cuidando da minha irmã e fazendo o dever da escola, eu sonhava com oportunidades. Enquanto a minha mãe chorava de desesperança e cansaço, eu via lágrimas de oportunidade. Quando eu estava no nono ano (escolar) e descobri que não poderia ir à faculdade, eu não pude mais sonhar com oportunidades; ao invés disso eu tive gana disso”, disse Valéria a ONG UnitedWeDream.org.

“Atualmente, quando caminho pelo palco, e não mais sonho ou tenho fome, ao invés disso, eu aceito a realidade que me envolve de forma tão abundante para um futuro melhor porque a minha mãe deu-me oportunidade. Com uma bolsa de estudos integral das Northeastern University, eu sigo em frente, um produto orgulhoso da perseverança da minha mãe. O meu sonho para os futuros #UndocuGrad (DREAMers) é que eles não tenham mais que sonhar em receber o que é deles por direito”, acrescentou.

Funcionária de uma ONG, Valéria atualmente compartilha com outros DREAMers como conquistar bolsas de estudo e ajuda financeira em faculdades e universidades. “Sinto-me parte dos dois países. Tenho orgulho da minha identidade brasileira e penso que ela nunca escapou de mim porque senti na pele o preconceito. Mas me identifico como uma americana”, concluiu a jovem. “O meu lugar agora é aqui”.