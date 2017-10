Brasileiro acusado de agredir ex-namorada grávida é entregue ao ICE

Mesmo não possuindo antecedentes criminais, Milton Gomes foi detido pelos agentes de imigração

Na quarta-feira (4), Nilton Gomes, de 28 anos, morador em Brockton (MA), foi acusado de ter agredido a ex-namorada porque ela teria se recusado a abortar o feto, informou a Promotoria Pública. O acusado teria dito à vítima que a mataria se ela já não fosse mãe, durante o incidente ocorrido em 30 de setembro, detalharam as autoridades. As informações são do jornal The Enterprise.

A suposta vítima não denunciou o incidente até terça-feira (3) porque estava temerosa, disse o Promotor Público Tim Cochrane durante a audiência preliminar na Corte Distrital de Framingham.

A mulher e Gomes mantiveram um relacionamento amoroso durante 8 meses e recentemente se separaram. Ele foi à casa dela em 30 de setembro para conversarem sobre o bebê.

“O réu se opôs que a vítima levasse a gravidez até o fim”, disse Cochrane.

Quando a ex-namorada disse que teria o bebê, ele a agarrou pela garganta. Ela detalhou que teve que esmurrar as mãos dele para que a soltasse.

A polícia prendeu Gomes, morador na North Warren St., às 5:14 pm na terça-feira (3) e o acusou de ter agredido uma mulher grávida.

Cochrane pediu ao Juiz David Cunis para determinar a fiança do seu cliente em US$ 1.500. O brasileiro não possui antecedentes criminais e não possui laços locais.

O advogado de Nilton, Justin Wing, alegou que a versão apresentada pela ex-namorada é falsa. Ele acrescentou que seu cliente quer ser pai e estava aborrecido que a mulher tinha aceitado dinheiro de outro homem para realizar o aborto. A discussão, disse Wing, foi verbal e não ocorreu agressão.

Cunis liberou Gomes sem determinar fiança e o ordenou a manter distância e não contatar a ex-namorada. O réu deverá retornar ao tribunal em 6 de dezembro. Depois que foi liberado, agentes do Departamento de Imigração (ICE) o prenderam. Segundo registros na Corte, Gomes vive nos EUA em situação migratória irregular.