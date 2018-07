Brasileiro acusado de estupro é denunciado ao ICE

Antônio Ferreira havia sido previamente deportado dos EUA em 2007

No sábado (30), o escritório do xerife do Condado de Barnstable, Massachusetts, informou que Antônio Ferreira ficará detido numa penitenciária na cidade de Bourne, enquanto enfrenta as acusações de estupro, agressão física e solicitação. O brasileiro havia sido previamente deportado dos EUA em 2007 e foi denunciado ao Departamento de Imigração (ICE) pela polícia local.

As autoridades locais entraram recentemente num acordo com o ICE para treinar policiais no cumprimento das leis migratórias. A polícia identificará os detentos que possuem ordem de deportação. Caso seja considerado culpado, Ferreira será deportado depois de cumprir a sentença.

. Mesmo inocente, outro brasileiro é denunciado ao ICE:

Após passar 2 anos preso, em 18 de junho, outro brasileiro, Erik William Silva, de 30 anos, natural de Goiás, morador em Sharon (MA), foi considerado inocente por um grupo de jurados na Corte Superior do Condado de Norfolk. Em 8 de agosto de 2016, o Departamento de Polícia de Sharon postou em sua página no Facebook que o brasileiro estava sendo procurado, pois era acusado de: estuprar uma criança com violência, estuprar uma criança 10 anos mais nova, agressão indecente e agressão à uma pessoa com idade mínima de 14 anos. O julgamento começou em 12 de junho e o veredito foi lido em 18 de junho, inocentando por unanimidade o réu de todas as acusações.

Entretanto, logo após a leitura do veredito na sala de audiências, Erik foi imediatamente detido por agentes do Departamento de Imigração (ICE). Ele teria entrado nos EUA clandestinamente pela fronteira com o México em 2004 e detido por patrulheiros. Na ocasião, apesar de ter somente 16 anos de idade, as autoridades locais o teriam fotografado e colhido as impressões digitais dele. Aproximadamente, 10 anos depois, em 2014, ele teria sido preso por dirigir sem carteira de habilitação em Massachusetts e entregue às autoridades migratórias. Ele foi liberado depois de ter uma audiência no tribunal de imigração agendada para novembro do ano que vem.

Em 19 de junho, Thiago Ramos da Silva, morador em Norwood (MA), iniciou no website GoFundMe.com a campanha beneficente: https://www.gofundme.com/help-erik-and-family; cujo objetivo é angariar US$ 30 mil para quitar as despesas legais durante o julgamento de Erik William Silva. Até à tarde de segunda-feira (2) haviam sido arrecadados US$ 3.935.