Brasileiro acusado de matar a esposa portuguesa é indiciado no hospital

Ilton Rodrigues continua internado no Boston Medical Center (MA) e não teve direito à fiança

Apesar de ainda internado, Ilton Rodrigues, de 48 anos, acusado de matar a facadas a esposa, Telma Brás, de 43 anos, continuará sob a custódia das autoridades. Ele não teve direito à fiança e responderá ao processo detido. O réu recebeu a negação da fiança quando ainda estava num leito do Boston Medical Center, onde recebeu tratamento pela tentativa de suicídio. O crime aconteceu em Stoughton (MA) e o acusado alega inocência.

. Entenda o caso:

Agentes do Departamento de Polícia de Stoughton (MA) prenderam o brasileiro Ilton Rodrigues, de 48 anos, depois que a esposa dele, a portuguesa Telma Brás, de 43 anos, foi assassinada à facadas. O crime ocorreu na noite de sexta-feira (3). O serviço de emergências (911) recebeu um telefonema às 11:40 da noite e os policiais arrombaram a porta do apartamento, onde encontraram a vítima caída na sala próxima ao marido, detalhou Michael Morrissey, promotor do Distrito de Norfolk (DA). As informações são dos canais de TV Locais CBS Boston 4-WBZ e ABC WCVB-5.

Segundo fontes, Ilton é natural da região de Nova Venécia (ES) e trabalhava na companhia de jardinagem do irmão. Já Telma, natural de Braga, trabalhava numa companhia de limpeza de casas de uma brasileira. Pessoas próximas ao casal relataram o temperamento obsessivo e controlador de Rodrigues, especialmente com a mulher e a filha mais velha, a qual ele não deixava que a adolescente namorasse jovens brasileiros. O capixaba completará 49 anos na sexta-feira (10).

“Os agentes forçaram a entrada no apartamento e descobriram a vítima Telma Brás, de 43 anos, morta ao ter recebido várias facadas”, detalhou Morrissey.

Rodrigues tentou tirar a própria vida cortando os pulsos, informou o DA. Ele foi levado às pressas ao hospital local e está se recuperando da cirurgia. “Ele foi submetido à cirurgia de madrugada. Ele está sob custódia no hospital. Nós esperamos que ele seja formalmente acusado o mais breve possível”, acrescentou.

Os 2 filhos do casal, uma adolescente de 17 anos e um menino de 7 anos, estavam em casa no momento do crime. Eles estão recebendo ajuda dos familiares e psicólogos.

“O telefonema para a polícia veio de um parente que estava do lado de fora do apartamento que havia sido contatado pela filha mais velha do casal, que ouviu a discussão e pediu ajuda”, segundo o comunicado de Morrissey.

“Agora, depois que isso aconteceu, eu realmente não sei o que acontecerá com as crianças, ou seja, a segurança delas e tudo mais”, disse Surashree Pokahren, vizinha da família.

Moradores na vizinhança ficaram chocados. “Eu não consigo sequer imaginar. Estou chocada, não tenho palavras”, comentou Nelly Correia.

A polícia informou que nunca foi chamada ao local antes e que Rodrigues não possui antecedentes criminais. “Nós prestamos bastante atenção a esse tipo de crimes envolvendo violência doméstica”, disse Morrissey.

Rodrigues enfrenta várias acusações, incluindo homicídio.

A chefe do Departamento de Polícia de Stoughton, Donna McNamara, considerou a cena do crime “bastante violenta”.

As autoridades esperam os resultados da autópsia do corpo da vítima, que determinará a causa e forma da morte. Os detetives da Procuradoria Distrital de Justiça de Norfolk, o Departamento de Polícia de Stoughton e a Polícia Estadual estão investigando o incidente.