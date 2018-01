Brasileiro é acusado de invasão e posse ilegal de arma em MA

Cleodson da Rocha também é acusado de agressão com a intenção de matar, posse ilegal de munição e arma, entre outras

Na tarde de 20 de dezembro, com o filho sentado no assento traseiro e a polícia cercando seu carro, Cleodson da Rocha, de 24 anos, morador em Framingham (MA), resistiu à ordem de prisão por sua suposta participação numa invasão ocorrida numa casa na Phelps Road. Entretanto, usando o Volkswagen para abalroar uma viatura da Polícia Estadual e quase atropelar um policial somente aumentou seus problemas. As informações são do jornal MetroWest Daily News.

O jovem chocou seu carro contra uma viatura à paisana aproximadamente às 4 horas da tarde, num estacionamento na Worcester Road, informaram as autoridades. Agentes da polícia local e estadual realizavam uma investigação quando viram Cleodson, conhecido como “Léo”, que eles suspeitavam ter participado da invasão, entrar no estacionamento com o Volkswagen. A polícia ordenou que o brasileiro destrancasse as portas do veículo. Ele se recusou e respondeu que isso não aconteceria com a presença do filho dele no carro, segundo o boletim de ocorrência policial (BO).

Depois de chocar-se contra a viatura e quase atropelar um policial, os agentes ordenaram que ele saísse do carro e o jovem foi preso.

Pouco antes das 2 horas da madrugada, em 14 de dezembro, dois indivíduos forçaram a porta de um apartamento na Phelps Road. Um dos invasores apontou uma arma e confrontou um dos moradores, que lutou contra ele. O residente foi atingido no braço direito por um disparo. Os invasores fugiram do local e saíram em um carro. A polícia suspeita que a invasão do apartamento esteja relacionada às drogas.

Câmeras de segurança, denúncias e interrogatórios de testemunhas ajudaram os policiais a identificarem Rocha e Christopher Gopaul, de 24 anos, como suspeitos. Os agentes conversaram com uma mulher que disse ter levado de carro, ida e volta, os suspeitos a Sewell Street, que é próxima a Phelps Road.

Léo enfrenta as acusações de pôr em risco a segurança de um menor de idade, agressão com a intenção de matar, invasão de residência, posse ilegal de munição e arma, disparar uma arma a 500 pés (152 metros) de distância de uma casa e destruição maliciosa de propriedade no valor acima de US$ 250. Ele alegou inocência durante a audiência realizada em 21 de dezembro na Corte Distrital de Framingham. A Juíza Shelley Joseph determinou que ele fosse preso sem direito à fiança enquanto aguardava outra audiência.

Agentes da Polícia de Marlborough prenderam Gopaul, morador em Marlborough (MA), na noite de 14 de dezembro, na Boston Post Road East. Ele foi acusado de furto em loja, posse ilegal de substância classe B e vandalismo de propriedade. Ele também foi detido em decorrência de uma ordem de prisão não especificada.

Christopher roubou bebida alcóolica de uma bodega e quebrou uma garrafa de uísque. Além disso, ele portava um papelote com cocaína, informou a Polícia de Marlborough. Ele enfrenta acusações similares às de Cleodson com relação à invasão do apartamento e posse de arma, seguindo o BO.