Brasileiro é preso pela imigração na ida para o trabalho em NJ

Anderson Nunes foi detido por agentes do Departamento de Alfândega & Imigração (ICE)

Na quarta-feira (23), Marana Nunes, moradora em Newark (NJ), iniciou no website GoFundMe.com a campanha beneficente: https://www.gofundme.com/f/q2wqq-ajuda-para-um-amigo-detido-pela-emigracao; em nome de Anderson Nunes. O brasileiro foi detido por agentes do Departamento de Imigração (ICE) quando saía de casa para o trabalho. Ele é casado, tem 2 filhos e a esposa dele está grávida de 8 meses e meio.

O objetivo da campanha é angariar US$ 10 mil. Até a manhã de quinta-feira (24), foram arrecadados US$ 1.850. Conforme as autoridades locais, Anderson teria sido preso devido às multas de trânsito e pelo status migratório irregular nos EUA, postou Marana na mensagem da campanha.

“Estou aqui solicitando a ajuda de todos para o nosso amigo Anderson Nunes. Ele foi levado pelos oficiais de imigração ao sair de casa para ir trabalhar. Os policiais afirmam que ele foi preso devido a multas de trânsito e status de imigração. Ele tem dois filhos e sua esposa está grávida de 34 semanas. Anderson é um excelente membro de nossa comunidade. Um homem de família que vive para trabalhar e cuidar de sua família.

Contratamos um advogado para cuidar de seu caso, mas, como ele é o ganha-pão da casa, a família não tem como arcar com todos os custos envolvidos em fiança e honorários legais. Qualquer ajuda que você seja muito apreciada”, diz a postagem no GoFundMe.com.

“Anderson, rapaz muito trabalhador, não merece passar por isso. Em nome de Jesus você vai sair dessa logo pra cuidar da sua família! Estou em oração!” Postou no GoFundMe.com a doadora Maressa da Silva.

. Norte do Texas e Dallas lideram prisões de indocumentados:

Nos últimos anos, mais imigrantes na região norte do Texas tem sido detidos por agentes federais de imigração do que qualquer outra região nos EUA. No ano fiscal de 2015, oficiais do Departamento de Alfândega & Imigração (ICE) prenderam cerca de 8 mil pessoas na região, que cobre metade do estado e Oklahoma. No último ano fiscal, o número mais que duplicou e atingiu 17.600. Nos primeiros 6 meses do ano fiscal, o ICE deteve cerca de 8.300 pessoas, informou o órgão.

Alguns especialistas especulam que a força relativa da economia e o mercado de trabalho forte estão atraindo mais imigrantes para a região, consequentemente, elevando o número de prisões. Entretanto, outros defendem que o aumento nas detenções deve-se ao endurecimento no cumprimento das leis migratórias e a Califórnia tem liderado na limitação da cooperação com as autoridades federais.

As autoridades de segurança no norte do Texas simplesmente estão favoráveis ao cumprimento das leis de imigração que em outras partes do estado, disse Randy Chapps, diretor do Migration Policy Institute, em Washington-DC.

“Eles (agentes do ICE) contam com a participação bastante entusiástica por parte das autoridades de segurança locais”, comentou Chapps, que estuda as prisões e deportações durante as administrações de Donald Trump, Barack Obama, George Bush e Bill Clinton.

No escritório do ICE em Dallas (TX), Marc J. Moore, diretor da jurisdição, concordou que a cooperação das autoridades locais aumentou os índices de detenções nessa região do Texas. “O norte do Texas realmente foi abençoado com a grande colaboração por parte das agências de segurança locais”, comentou.

Aproximadamente, 70% das prisões efetuadas pelo ICE ocorreram depois que o órgão federal foi notificado pelas penitenciárias estaduais, detalhou Matthew Albence, diretor do ICE, em setembro.

O mesmo não ocorre em algumas partes do país. A Califórnia possui a maior população indocumentada nos EUA e aprovou uma lei que proíbe a colaboração das autoridades locais com os agentes do ICE; a não ser que o imigrante seja acusado de um crime grave.