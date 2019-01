Brasileiro perde a luta contra câncer de fígado em MA

Orlando Guimarães estava internado no Boston Medical Center e havia sido diagnosticado com a doença em novembro de 2018

Na terça-feira (1), Orlando Guimarães, de 52 anos, natural de Cariacica (ES), morador em Massachusetts, perdeu a luta contra um câncer de fígado. Ele foi diagnosticado com três tumores no órgão em novembro do ano passado e estava internado desde 29 de dezembro no Boston Medical Center, onde faleceu. Popular na comunidade residente na região metropolitana de Boston (MA), ele atuava como diácono da Revival Church for the Nations e vivia nos EUA há aproximadamente duas décadas. Ele deixou a esposa Márcia Guimarães e o casal não teve filhos.

Antes de imigrar para os EUA, Orlando morou muitos anos no Rio de Janeiro, era fã do Flamengo e também residiu no município de Mantenópolis (ES). Antes de ser diagnosticado com a doença, ele já havia se submetido a um transplante de rim.

O câncer do fígado é um tipo de tumor maligno que se origina nas células que formam o fígado, como hepatócitos, canais biliares ou vasos sanguíneos, sendo, geralmente, bastante agressivo. Ele pode causar sintomas, que costumam surgir nos estágios mais avançados da doença, e incluem dor no abdômen, enjoo, perda do apetite, emagrecimento e olhos amarelados. Os sintomas mais comuns que podem surgir no câncer do fígado, incluem: dor na barriga, especialmente no lado direito do abdômen; inchaço da barriga; perda de peso sem causa aparente; perda do apetite; cansaço excessivo; pele e olhos amarelados e enjoos constantes. Infelizmente, estes sintomas normalmente surgem quando o câncer já está bem desenvolvido e, por isso, na maioria dos casos, o câncer de fígado pode ser descoberto numa fase avançada, o que diminui as suas chances de cura.

. Campanha beneficente:

Ainda na terça-feira (1), o internauta Osvaldo Sobrinho iniciou no website GoFundMe.com a campanha beneficente: https://www.gofundme.com/funeralorlandoguimaraes?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=fb_dn_cpgntopnavlarge_r&fbclid=IwAR0syXIdHgSkiZA4EutTNAF8PDUKl_c1XaLtunsHJyFr8xrpwvnDFJs4w2o, cujo objetivo é angariar US$ 15 mil para as despesas com o funeral de Orlando Guimarães. Até a tarde de quarta-feira (2), haviam sido arrecadados US$ 7.230.

“Com muita tristeza em nossos corações, anunciamos o falecimento do nosso querido familiar e amigo Orlando Guimarães. Criamos esta campanha para fazer a nossa última homenagem a ele, cobrindo os gastos relacionados ao funeral. Deixe aqui o seu apoio e mensagem para este homem carismático que sempre esteve pronto para ajudar a todos, com uma alegria e disposição singular. Nossos sinceros agradecimentos, Osvaldo e Vera Sobrinho, familiares e amigos”, postou Osvaldo no GoFundMe.com.

O funeral de Orlando Guimarães acontecerá no sábado (5), às 10 horas, na Campbell Funeral Home, na 525 Cabot Street, em Beverly (MA).