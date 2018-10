Brasileiros ajudam conterrâneo na luta contra tumor cerebral

Eduardo Berton, morador em Clinton (MA), teve uma crise convulsiva e foi diagnosticado com um tumor no cérebro

Após sofrer uma crise convulsiva, Eduardo Berton, morador em Clinton (MA), foi internado e exames posteriores revelaram que ele tinha um tumor no cérebro. O abcesso foi retirado e o brasileiro terá que ficar pelo menos 2 meses de repouso e, provavelmente, será submetido à radioterapia.

Na sexta-feira (26), a internauta Emmily Buarque Sato, iniciou no website GoFundMe.com a campanha beneficente: https://www.gofundme.com/ajuda-para-a-familia-berton, cujo objetivo é ajudar a família de Eduardo, pois a esposa dele, Daniela, está grávida de 9 meses e o casal tem uma filha de 8 anos, Isabela. Até à tarde de segunda-feira (29), haviam sido arrecadados US$ 2.567.

“Eduardo Berton é um marido e pai de família amoroso e batalhador que descobriu de repente um tumor no cérebro. Ele é casado com Daniela, que está grávida de 9 meses, e pai da Isabela de 8 anos . Ele e sua família moram em Clinton (MA), (1h de Boston), há cerca de 1 ano. Estava tudo bem quando, de repente, ele teve uma crise convulsiva e foi encaminhando para o hospital . Desde então, ficou internado e os exames mostraram um tumor no seu cérebro. Ele passou por cirurgia hoje (26) para a retirada do tumor e provavelmente terá que fazer radioterapia também. Ele segue internado e terá que permanecer em repouso por dois meses, sem poder trabalhar. A sua esposa também não pode trabalhar no momento porque em alguns dias a sua baby irá nascer e ela está acompanhando o marido em tudo na internação. Eles não tem nenhuma família aqui nos EUA e a filhinha mais velha está ficando com amigos do casal. Eles precisam pagar os próximos dois aluguéis, energia, aquecimento, água, alimentação, combustível, portanto, toda e qualquer ajuda será bem vinda. Tudo aconteceu muito rápido e de repente. Essa família precisa muito da sua ajuda!” Postou Emmily no GoFundMe.com.