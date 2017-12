Brasileiros são acusados de instalar dispositivos em caixas eletrônicos

Brasileira foi candidata a Miss Espírito Santos antes de vir viver nos EUA

Os três brasileiros presos no último dia 8 acusados de clonagem de cartão de crédito, no Condado de Harrison, no Mississippi, estão sendo acusados pelo crime de ‘posse de equipamentos com deliberada intenção de fraude, produção ou tráfico dos mesmos’, de acordo com documentos obtidos pelo jornal AcheiUSA.

Os acusados são: Cláudio Fontes Ferreira, de 30 anos; Rodrigo do Santos Ferrareze, de 37 anos; Taise Bragança Moscon, de 26 anos. Cláudio também usava o nome de Michael Camargo Stanford e Taise usava o nome de Stephanie Gonçalves Stanford, segundo documentos da Corte do Mississippi, onde o caso está sendo deliberado.

De acordo com os documentos, a suspeita de fraude chegou até à polícia através do informe de um escritório de crédito dando conta de uma fraude em um caixa automático (ATM) na cidade de Gulfport, Mississippi, em dezembro. Um homem foi visto instalando um dispositivo na máquina, conhecido como ‘shimmer’ ou ‘skimmer’, capaz de recolher informações, como conta-corrente, nome do usuário e senhas, de cartões de débito ou crédito.

No dia seguinte, a investigação da polícia prendeu os três suspeitos em uma caminhonete do tipo SUV alugada. Os dois homens estavam no banco da frente e a jovem no banco de trás. Ferrareze declarou à polícia que trabalhava como prestador de serviços em tecnologia da informação na Flórida e que é naturalizado cidadão americano.

Já Cláudio inicialmente informou um nome diferente à polícia, que constava de uma identidade brasileira falsa, Michael Stanford. Taíse disse à polícia que morava em um quarto em Pompano Beach, que trabalhava como arrumadeira e que conheceu os dois homens na Flórida. Ela disse que não tem nenhuma espécie de relacionamento com eles.

Baseado nos fatos investigados, a polícia acredita que há suficiente razão para deduzir que Rodrigo e Cláudio usaram equipamentos eletrônicos com intenção de obter fraudulentamente nomes, números senhas e outros dados de cartões de crédito de usuários de caixas bancários automáticos (ATM). Taise foi acusada conspiração para cometer o delito ao lado dos cúmplices. Uma nova audiência sobre o caso vai ser realizada para determinar fianças e possíveis penalidades.