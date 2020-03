Cantor brasileiro nega caso de violência doméstica em NY

O paraense Nivaldo P. Oliveira relatou que passa por processo de reconciliação com a esposa e que não agrediu nenhuma criança

Semana passada, Nivaldo P. Oliveira, de 40 anos, natural de Rio Maria (PA), foi destaque na mídia comunitária depois de ser acusado de invadir uma residência em Nova York e ferir uma criança. Na sexta-feira (6), o cantor, conhecido como “Gabriel do Forró”, contatou a redação do jornal Brazilian Times, em Massachusetts, para se defender das acusações.

“Eu estou procurando este veículo para explicar o que aconteceu, pois eu não devo nada e foi apenas uma briga de casal. Não sou santo, mas também não posso ser apedrejado por querer salvar meu casamento”, disse Oliveira ao BT.

O brasileiro afirmou que não invadiu a residência, “pois ele tem uma chave” e tinha permissão para entrar no imóvel. Ele detalhou que a casa é da esposa dele e, atualmente, o casal enfrenta uma crise conjugal. “Ela me permite entrar e ver os meus filhos”, relatou.

Perguntado sobre o motivo pelo qual a mulher dele acionou a polícia, Oliveira explicou que não quer deixar o relacionamento de mais de uma década terminar. Ele tentou conversar com ela e, no calor do momento, tentou abraçá-la, mas ela não aceitou.

“Acho que ela tenha ficado com medo, mas eu jamais a machucaria, bem como aos nossos filhos”, acrescentou.

Após o incidente, ele frisou que o relacionamento do casal está se estabilizando e que eles tendem a reatar.

“Nós temos uma vida, temos nossos filhos, temos um relacionamento e amor”, apostou.

. Incidente abalou carreira:

Gabriel destacou que tem uma carreira consolidada como cantor e já se apresentou em vários estados nos EUA e que o incidente o abalou. “Eu sinto vergonha das pessoas e, às vezes, nem quero me apresentar. Machucou-me muito tudo isso”, acrescentou.

Ele detalhou que vive nos EUA há aproximadamente 5 anos e está tentando se legalizar através do pedido de asilo e que a esposa é dependente no caso. Na segunda-feira (23), ocorrerá a audiência na qual o juiz decidirá se eles têm o direito legal à petição.

. Dívida no Brasil:

Com relação à suposta dívida de quase R$ 1 milhão, Oliveira explicou que tinha uma empresa em Rio Maria (PR) e, devido à crise econômica que atingiu o Brasil, acabou tendo problemas financeiros e foi obrigado a fechar o negócio.

“Eu abri falência, pois não conseguia manter os meus compromissos, mas algumas pessoas não entenderam isso e começaram a até me ameaçar de morte”, relatou.

Além disso, ele frisou que a dívida de sua empresa no Brasil não é de R$ 1 milhão conforme circulou na mídia. Oliveira acrescentou que, todas as vezes em que atrasa alguma parcela da dívida, o credor utiliza as redes sociais para cobrá-lo.

“Eu pago o Flávio Bernardino de Souza em parcelas, mas quando atraso, ele usa as redes sociais para me cobrar”, disse ele. “Outra coisa que eu não nego foi que eu fui preso no Brasil, após surgirem estas dívidas, mas fui liberado depois e não fui acusado”.