Consulado de NY fecha devido a Coronavírus

O Consulado-geral do Brasil em New York emitiu um comunicado sobre o fechamento de suas atividades durante este período de crise provocado pela propagação do Covid-19, o novo Coronavírus. De acordo com a nota, desde o dia 23, a repartição consular fechou as portas e está a atender apenas em regime de plantão.

Ainda, de acordo com o comunicado, o Consulado vai atender somente casos que provarem a necessidade da urgência, como por exemplo falecimento, hospitalização, risco à integridade física e necessidade emergencial de documentos de viagem. As informações são do Brazilian Times.

Para realizar o agendamento, o brasileiro deve enviar e-mail [email protected] ou ligar para os telefones 1(646) 403-2676 e 1(917) 943-7155.

O Consulado destacou que esta atitude segue as normas determinadas pelo estado e visam garantir a segurança e saúde de quem precisa de serviços consulares.