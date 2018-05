Foragido procurado por homicídio no Brasil é preso em MA

Dorvino Rocha Ribeiro é acusado de participar no assassinato do marido da amante, Ezequiel Bezerra da Silva, em Mantenópolis (MG)

Na quinta-feira (3), agentes do Departamento de Imigração (ICE) contataram o Departamento de Polícia de Oaks Bluffs com relação ao brasileiro identificado como Dorvino Rocha Ribeiro, de 47 anos, também conhecido como “Luciano Rocha”. Ele é procurado no Brasil por seu envolvimento num assassinato de aluguel. Os agentes do ICE descobriram que Ribeiro poderia estar residindo em Martha’s Vineyard (MA).

Na quarta-feira (9), a polícia de Oaks Bluff observou Dorvino trabalhando no telhado de uma casa na Linton Avenue, em Oaks Bluffs (MA). Os agentes contataram o ICE e compartilharam esta informação. No mesmo dia, os agentes do ICE foram a Martha’s Vineyard e prenderam o brasileiro no mesmo local sem incidentes. Ele foi retirado da ilha naquele mesmo dia.

Conforme as autoridades brasileiras, Dorvino Rocha Ribeiro é acusado de ser o agente principal e intermediário de um crime ocorrido ao longo da estrada que liga o Distrito de Santa Luzia ao município de Mantena (MG). O crime ocorreu em 14 de julho de 2017, aproximadamente às 8 horas da noite, quando 4 tiros foram disparados contra o comerciante Ezequias Bezerra da Silva, de 43 anos, morador no centro de Mantenópolis (MG), numa simulação de assalto, executado por Zeliano Militão da Silva, que teria recebido o equivalente a US$ 950 (R$ 3.500).

A vítima e a esposa, Fabiane Paulino Floriano de Souza, também de 43 anos, dirigiam por uma área remota quando 2 pessoas em uma motocicleta começaram a segui-los. Ezequias foi tirado do carro e alvejado. Os assassinos também atiraram contra a esposa, mas ela não foi atingida. Os dois indivíduos roubaram o celular e carteira da vítima, antes de fugirem. No momento do crime, Fabiane teria fingido estar morta.

. Triângulo amoroso:

A execução de Ezequias teria sido por motivos passionais, pois Dorvino, que reside em Martha’s Vineyard desde 2004, mantinha um romance online com Fabiane. A morte brutal da vítima, que frequentava uma igreja evangélica na região de Mantenópolis, chocou a cidade. Ribeiro teria prometido à Fabiane que a traria para os EUA para viverem juntos. Ela está presa numa penitenciária em Colatina (ES) e o comparsa Zeliano na cidade de São Domingos (ES). Ele possui antecedentes criminais por outros crimes cometidos.

A prisão de Dorvino também chocou a comunidade brasileira em Martha’s Vineyard, pois, além de trabalhar na instalação e manutenção de telhados, ele é cantor e compositor e se apresentava em festas e bares brasileiros na região ao redor da ilha. Ao descobrirem que o fugitivo estava vivendo nos EUA, as autoridades brasileiras contataram a polícia americana e a Interpol, que emitiu o mandado internacional de prisão.