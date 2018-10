Governo de Massachusetts homenageia policiais brasileiros

Os agentes Wanessa Pizaia e Jian Barcelo atuam no Departamento de Polícia de Barnstable

Na terça-feira (2), o Deputado Estadual Will Crocker liderou a cerimônia de homenagem aos policiais brasileiros Wanessa Pizaia e Jian Barcelo, ambos lotados no Departamento de Polícia de Barnstable. O evento fez parte do Latinx Excellence on the Hill, ocorrido na sede do Governo Estadual, em Boston (MA). Durante a cerimônia, Crocker destacou o fato de Wanessa e Jian terem sido os primeiros cidadãos americanos naturalizados a fazerem parte do Departamento de Polícia de Barnstable. As informações são do jornal CapeCode.com.

Na ocasião, também foi homenageada a goiana Margareth Shepard, a primeira vereadora brasileira eleita na cidade de Framingham (MA).

“Eu estou imensamente orgulhoso desses dois indivíduos de destaque. O trabalho deles em nossa comunidade não tem paralelo e através do exemplo dado por eles, servem como modelos às crianças da nossa comunidade brasileira local”, disse o Deputado Estadual.

O Latinx Excellence on the Hill faz parte do Latinx Culture, excelência e conquistas no Commonwealth of Massachusetts. A cerimônia foi organizada pelo Massachusetts Black & Latino Legislative Caucus.

. Conquistando a América:

Segundo o Itamaraty, há atualmente cerca de 1.3 milhão de brasileiros morando nos EUA, sendo grande parte deles concentrados nos estados da Flórida, New Jersey, Nova York, Connecticut e Massachusetts. Os brasileiros começaram a imigrar para os Estados Unidos em maior número na década de 1980, como resultado da piora das condições econômicas no Brasil naquela época. No entanto, muitos dos brasileiros que emigraram para os Estados Unidos, desde esta década não foram registrados. Mais mulheres emigraram do Brasil para os Estados Unidos do que os homens, conforme os Censos de 1990 e 2000 dos Estados Unidos, que mostra a existência de mais de 10% de mulheres a mais do que homens entre os imigrantes.

. Latino ou hispânico?

A categoria oficial do United States Census de “hispânicos ou latinos” inclui pessoas de origem sul-americana, mas também se refere a pessoas de “outra cultura espanhola”, criando certa ambiguidade sobre se os brasileiros, que são de origem sul-americana, mas não têm uma cultura hispânica, podem ser qualificados como “latino”, mas não como “hispânicos”. Outras agências governamentais dos Estados Unidos, como o Small Business Administration e do Departamento de Transporte (DOT), incluem especificamente brasileiros dentro de suas definições de latino-americano e latinos, para fins de concessão de preferências das minorias, definindo os hispano-americanos como pessoas de ascendência sul-americana com raízes culturais lusófonas.