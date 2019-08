Guarda Costeira encontra corpo de brasileiro desaparecido em NJ

Tiago Lopes dos Passos, de 34 anos, havia saído sozinho para pescar e não foi mais visto desde segunda-feira (19)

Na quarta-feira (21), agentes da Guarda Costeira encontraram em Thompson Beach, na cidade de Maurice River Township (NJ), o corpo de Tiago Lopes dos Passos, de 34 anos, natural de Goiás, residente em Riverside (NJ). O brasileiro estava desaparecido desde segunda-feira (19), quando havia saído para pescar em alto-mar. A irmã de Passos relatou que a polícia notificou à família que o carro, caiaque e pertences dele foram encontrados nas proximidades de um rio.

A Guarda Costeira não divulgou o nome do dono da embarcação e não confirmou que havia identificado o corpo, que foi entregue à Polícia Estadual de New Jersey e posteriormente ao Instituto Médico Legal para necropsia.

Tiago vivia há 17 anos nos EUA, era casado e deixou um filho de 12 anos e 2 enteadas. Conforme parentes, ele tinha o habito de pescar sozinho sempre que tinha tempo disponível.

O policial Andy Kendrick detalhou que um barco de pesca viu o corpo e comunicou à Guarda Costeira que buscava o paradeiro do brasileiro. A Guarda Costeira recolheu o corpo, quer não trajava colete salva-vidas.

Equipes áreas e terrestres da Guarda Costeira, Polícia Estadual de New Jersey e várias equipes de busca e dos bombeiros do Condado de Cumberland participaram das buscas na manhã de terça=feira (20). Tiago entrou no mar aproximadamente às 5 horas da tarde na região de East Point. Ele foi considerado desaparecido às 12:30 da noite na terça-feira.

Através de nota divulgada pela Guarda Costeira dos EUA, o capitão da Baía de Delaware, Scott Anderson, expressou condolências à família enlutada e agradeceu o esforço da Guarda Costeira, da polícia de New Jersey e dos bombeiros do Condado de Cumberland pelos trabalhos aéreo e marítimo realizados durante as buscas pelo brasileiro.

A irmã de Tiago, Raquel Passos, em companhia da mãe, viajou aos EUA. O velório e sepultamento deverão ocorrer no país.