Imigrante nos EUA atropela e mata 2 motociclistas no Brasil

Rosimeri Poeys Vargas atravessava o viaduto na Avenida Moacir Paleta quando atingiu as vítimas, em Governador Valadares (MG)

Na tarde de segunda-feira (19), Rosimeri Poeys Vargas, de 35 anos, dirigia a caminhonete de luxo Chevrolet S-10 quando atravessava o viaduto na Avenida Moacir Paleta, em Governador Valadares (MG), quando atropelou 3 pessoas que trafegavam de motocicleta no local. A caminhonete chocou-se contra a traseira da motocicleta onde estavam duas pessoas, matando uma delas. Adriana Santos Fernandes, de 42 anos, foi levada ao hospital local, mas não resistiu a gravidade dos ferimentos. O acompanhante da vítima continua internado em estado grave. Com o choque, Vargas perdeu o controle do veículo, atravessou a pista e bateu de frente contra a motocicleta conduzida por Letícia Gonçalves da Silva Lacôrti, de 26 anos, que ficou imprensada entre a caminhonete e a divisória de concreto do viaduto que separa a ciclovia. A jovem morreu no local. As informações são do jornal Diário do Aço.

Aparentando nervosismo, Rosimeri foi detida em flagrante, entretanto, negou a culpa pela morte das duas mulheres. A polícia Civil informou que a motorista da caminhonete foi autuada em flagrante por homicídio duplo, lesão corporal de natureza grave e “dirigir com a capacidade psicomotora alterada” (Equivalente à sigla ‘DUI’ em inglês). Quando era levada pelos policiais na delegacia, Rosimeri disse aos repórteres que vivia nos EUA, mas que atualmente mora no Brasil. Ela detalhou que estava na casa da sogra e dirigia, em companhia de uma amiga, para se encontrar com o marido. Na bolsa dela, os policiais encontraram a caixa de um remédio controlado. A motorista alegou que não havia ingerido álcool e que tomaria o tal remédio posteriormente, conforme recomendações médicas.

Na manhã de terça-feira (20), o delegado Leonardo Pinal concedeu uma coletiva de imprensa durante a qual explicou o caso. Ele detalhou que Vargas foi submetida ao teste do bafômetro e que o resultado foi negativo, entretanto, o médico legista colheu amostras do sangue dela, que serão analisadas em laboratório na capital mineira. Enquanto era autuada, Rosimeri aparentou estar emocionalmente alterada, clamava inocência, demonstrava arrogância, não conseguia manter o equilíbrio básico e tinha as pupilas dilatadas, relatou o delegado.

Leonardo acrescentou que ouviu todas as pessoas envolvidas no caso, inclusive a mulher que estava ao lado de Vargas no momento dos atropelamentos. A testemunha relatou que Rosimeri conduzia o veículo normalmente pelo viaduto, até que recebeu um telefonema e, repentinamente, começou a aparentar nervosismo. Até a conclusão das investigações, o que de fato ocorreu com a motorista ainda é uma incógnita.

O caso de Rosimeri Poeys Vargas será analisado por juiz que decidirá, durante a audiência de custódia, se ela responderá às acusações detida ou em liberdade.