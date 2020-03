Imigrante que morreu de leucemia em MA será sepultado no Brasil

O paranaense Roniulso Rodrigues Vieira, de 47 anos, morador em Fitchburg (MA), não resistiu o agravamento da doença

Após lutar contra a leucemia, Reniulso Rodrigues Vieira, de 47 anos, natural do Paraná, morador em Fitchburg (MA), não resistiu o agravamento da doença, vindo a falecer. Ele deixou a esposa, Sandra, e o casal de filhos Evelyn e Bruno. O brasileiro trabalhava como porteiro da igreja Christian Congregation in the United States (CCUS).

Em virtude disso, foi iniciada no GoFundMe.com a campanha beneficente: https://bit.ly/3cg84al, cujo objetivo é angariar US$ 15 mil para o traslado do corpo de Vieira para sepultamento no Brasil. Até à tarde de segunda-feira (2), haviam sido arrecadados US$ 12.753.

“É com muito pesar que comunicamos o falecimento do nosso irmão na fé, Reniulso Vieira. Nosso irmao era da cidade de Fitchburg, em Massachusetts. Ele tinha apenas 47 anos e deixou esposa (Sandra) e um casal de filhos (Evelyn e Bruno).

Ele era porteiro na nossa igreja e exercia este cargo com muito amor. Ele era muito querido por toda a irmandade e a comunidade brasileira nos Estados Unidos. Nosso irmao lutou um bom combate contra o câncer. Neste momento de angustia, estamos pedindo a colaboracao de todos para realizarmos o funeral e enviar o corpo para os familiares no Brasil. Qualquer quantia será bem vinda. Deus abençoe todos que com amor puderem colaborar e também por vossas orações”, diz a postagem no GoFundMe.com.

O velório de Reniulso Rodrigues Vieira ocorreu na tarde de segunda-feira (2), na Lavery Chartrand Alario Funeral Home, em Fitchburg (MA).

. Brasileiros no exterior:

A base genética brasileira é muito diversa, em virtude das várias etnias que compõem a população, portanto, é importante que cada vez mais brasileiros se cadastrem como possíveis doadores de medula óssea. Para efetuar o registro é necessário que os interessados preencham os seguintes requisitos: Tenham entre 18 e 44 anos. O registro é gratuito e não importa o status migratório. Necessita residir nos USA. O registro pode ser feito online: join.bethematch.org/saveme. Registre-se como um possível doador de medula óssea pelo telefone: Envie mensagem de texto: Cure135, para: 61474.

O provável doador necessita residir nos USA. Em uma semana, o interessado receberá em sua residência um envelope selado com um kit para o teste genético. Basta fazer a fricção dos cotonetes na parte interna da bochecha e colocar na caixa do correio, explicou Roosevelt, coordenador da Fundação Icla da Silva nos EUA.

“Estamos perdendo nossas crianças e adultos por falta de solidariedade. Ajude a salvar uma vida!” Encorajou o ativista. Mais informações podem ser obtidas através do tel.: (407) 276-4860, falar com Roosevelt Ramos ou do e-mail: [email protected]”, informou o ativista.