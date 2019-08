Mineiro com malformação de Chiari pede ajuda para voltar ao Brasil

Derly está em um estado que depende totalmente de terceiros para realizar até as atividades mais simples

O mineiro de Itanhomi, Derly Silva, foi diagnosticado com malformação de Chiari há dois anos e desde então ele passou por uma cirurgia para tentar reverter a situação e infelizmente não teve sucesso. A doença causou grandes problemas na vida delem que passou por todos os procedimentos médicos disponíveis, tais como internações, reabilitação, porém sem o resultado esperado.

Atualmente, Derly está em um estado que depende totalmente de terceiros para realizar até as atividades mais simples e básicas. Diante disso, alguns amigos decidiram iniciar uma campanha para que ele possa voltar ao Brasil, por recomendação médica, onde está sua família e ele poderá ser melhor cuidado. De acordo com uma página aberta no site GoFundMe, o mineiro tem até o dia 28 de Agosto para retornar.

Ele não tem parente nos Estados Unidos e desde que foi diagnosticado com a doença, conta com a apoio da igreja que frequenta, informou o jornal Brazilian Times, de Somerville-MA.

A campanha aberta tem por objetivo levantar a quantia de US$10 mil e este valor será utilizado para a compra de duas passagens aéreas para Belo Horizonte, em classe executiva, pois ele não pode viajar sentado. As doações também serão usadas para comprar uma cadeira de rodas motorizada, pagar as despesas de moradia, entre outras necessidades.

Apesar de estar praticamente incapaz, Derly sempre agradece as pessoas que o ajudaram de alguma forma, que oraram por ele e torceram para que tudo desse certo.

O advogado Danilo Brack, que frequenta a mesma igreja, destacou o quanto Derly foi importante para a vida de muitas pessoas e “que agora é a hora de retribuir todo o bem que ele espalhou”.

Quem quiser colaborar é só acessar o link encurtador.com.br/aefv0 e fazer uma doação de qualquer valor. O objetivo é arrecadar a quantia de US$10 mil e até a tarde desta quinta-feira, dia 08, havia sido doado pouco mais de US$650.