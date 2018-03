Novo Conselho de Cidadãos se reuniu pela 1ª vez na FL

O Embaixador, Cônsul-Geral Adalnio Senna Ganem, apresentou o estatuto atualizado e empossou os novos membros da organização

Os novos integrantes do Conselho de Cidadãos da Flórida se reuniram pela primeira vez em 15 de fevereiro, no Consulado-Geral. O Embaixador, Cônsul-Geral Adalnio Senna Ganem, apresentou o estatuto atualizado e empossou os novos membros da organização.

Antônio Cássio Segura, presidente da “Brazilian-American Chamber of Commerce of Florida” (BACCF), assumiu o posto de coordenador-geral do Conselho. Laine Furtado, presidente da ABI Inter e editora-chefe da revista Linha Aberta, será a porta-voz do grupo, inclusive junto ao Conselho de Representantes Brasileiros no Exterior (CRBE). A professora Beatriz Cariello será a secretária.

Na pauta do encontro, foi definida parte do plano de trabalho para este ano. Entre diversas frentes, o Conselho será responsável por projetos em benefício da comunidade nas áreas de empreendorismo, assistência social, saúde, educação, cultura, empoderamento feminino e violência contra a mulher.

Entre os novos integrantes do Conselho de Cidadãos estão a empresária Adriana Machado, o padre Heitor Castoldi, o pastor Leidmar Cesar Lopes, a executiva Mariana Luz e Patrícia Machado, representante do Centro Comunitário Brasileiro (CCB).