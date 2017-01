Segunda jovem brasileira desaparece em Massachusetts

Na tarde de sábado (7), Thabata Evelyn, de 14 anos, saiu de casa e não foi mais vista por seus familiares em East Boston (MA)

Na tarde de sábado (7), mais uma adolescente brasileira desapareceu em Massachusetts, intrigando a comunidade brasileira na região. A jovem Thabata Evelyn, de 14 anos, natural do município de Alvarenga (MG), moradora em East Boston (MA), entrou em um carro azul, modelo não determinado, dirigido por um rapaz, e desde então nunca mais foi vista, relatou Marlene de Paula, mãe de Thabata. As informações são do jornal Brazilian Times.

Marlene detalhou que, aproximadamente às 2 horas da tarde, a filha estava na porta de casa e disse que esperava uma amiga da escola que lhe entregaria um material. Posteriormente, apareceu um carro azul, dirigido por um rapaz e iniciou conversa com Thabata. Depois de ser chamada para entrar em casa pela mãe, a jovem voltou, pegou alguns de seus pertences, saiu e não foi mais vista. Ela deixou o telefone celular e o Ipad em casa, mas levou o passaporte. Marlene suspeita que a filha esteja no estado de Rhode Island em companhia de um indivíduo hispânico, conhecido como Johan Emanuel Quinones, que ela conheceu através do Facebook. Ela acredita que esse seja o mesmo indivíduo que dirigia o carro azul parado em frente à sua casa, antes do sumiço de Thabata.

Ela acrescentou que a filha bloqueia nas redes sociais todos aqueles que tentam contatá-la, inclusive membros da própria família.

Thabata vive nos EUA há 11 meses e se adaptou rapidamente ao estilo de vida americano, entretanto, seu comportamento vinha preocupando a mãe desde que chegou do Brasil. No dia em que desapareceu, não houve briga entre as duas, alegou Marlene.

“Eu moro aqui nos EUA faz 6 anos, ela morava com a minha mãe no Brasil, e desde que chegou aqui para morar comigo, há 11 meses, tem tido um comportamento que eu não aprovo. Ela não teve problemas em se adaptar, mas sai com homens, tem atitudes que não são de uma menina que acabou de completar 14 anos e eu não permito isso”, relatou a mãe ao BT, citando que a não aprovação do seu comportamento possa ter sido o motivo do desaparecimento da jovem.

“O DCF (órgão equivalente ao Juizado de Menores) já fez um acompanhamento dela por quatro meses, mas não resultou em nada”, disse Marlene.

Logo após o sumiço da filha, ela comunicou o fato à polícia de East Boston, que investiga o caso. Qualquer informação que leve ao paradeiro de Thabata Evelyn pode ser enviada diretamente à Marlene de Paula através do tel.: (857) 222-0389.